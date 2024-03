Susanna Griso muestra su indignación por el “machismo” del ministro Óscar Puente: “Es impresentable”

La presentadora de ‘Espejo Público’ ha criticado las palabras que el político le ha dedicado a Isabel Díaz Ayuso en la red social X

viernes 15 de marzo de 2024 , 19:33h

Susanna Griso ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por uno de los comentarios que le ha dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. La presentadora de Espejo Público no ha dudado en señalar el “machismo” del político y ha calificado como “impresentable” su actitud.



El programa matinal de Antena 3 ha abordado el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y la periodista ha aprovechado para recoger las palabras del ministro, muy activo y polémico en redes socia



“Quiero comentar con vosotros el tuit de Óscar Puente, porque es impresentable”, ha comentado Griso a los tertulianos del formato. Antes de repasar el mensaje del ministro, la presentadora ha leído las palabras de la presidenta madrileña que ocasionaron la respuesta del exalcalde de Valladolid: “Sánchez aprueba la ley más execrable de la democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Pues ahora, ni por los presupuestos. Le han tomado el pelo a él mientras traicionaba a los españoles”, rezaba el tuit de la dirigente popular.



El ministro socialista citaba a Ayuso para responderle lo siguiente: “Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel. Dimite”, una afirmación que ha indignado a Susanna Griso. “La acusación es doble. Por un lado, habla de que su pareja es un testaferro y, luego, el machismo que desliza entre líneas”, ha apuntado.



El colaborador Antonio M. Beaumont ha respaldado las palabras de la presentadora, defendiendo que “un ministro, desde su cuenta oficial, no se puede comportar así”. “Es increíble que esto pueda pasar. Debería de estar avergonzando a todos los miembros del Partido Socialista, que deberían de haberle pedido explicaciones por ese tuit”, agrega el tertuliano, que también se ha mostrado sorprendido por el hecho de que “el feminismo no salga rápidamente a defender a Isabel Díaz Ayuso en este asunto”.