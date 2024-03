El PP de la Diputación de Guadalajara saca adelante una moción de apoyo a las centrales nucleares, pese a la abstención del PSOE

Javier del Río, ha dicho que “el cierre de las centrales nucleares será un grave error” y que “difícilmente se podrá tener emisiones cero, cargar las baterías de los vehículos eléctricos, suministrar viviendas, servicios públicos e industrias si no se cuenta con una energía limpia, barata, segura y eficaz como la energía nuclear”

viernes 15 de marzo de 2024 , 19:24h

El Pleno de la Diputación Provincial de Guadalajara ha aprobado una propuesta del Grupo Popular de apoyo a la extensión de vida de las Centrales Nucleares en España y el apoyo a la actividad de estas centrales en Guadalajara. La moción ha salido adelante con el voto a favor de los grupos políticos de PP y Vox, mientras que el PSOE, a través del diputado provincial y alcalde de Cifuentes, Marco Campos, se ha abstenido utilizando como uno de sus argumentos que no era el lugar para debatir sobre este tema.



El viceportavoz del Grupo Popular, Javier del Río, ha resaltado la “importancia de la actividad de las centrales nucleares, tanto en España como en Guadalajara” aportando datos que afectan directamente a la población, en concreto a la zona de la Central de Trillo: “es un importante foco de desarrollo económico y social, genera 1.300 empleos directos e indirectos, más otros 1.000 en periodo de recarga, produce el 3% de la demanda energética anual (el suministro de 2 millones de hogares) y el 28% de la energía eléctrica sin emisiones de CO2 de Castilla-La Mancha, se llevan invertidos 35 millones de euros en seguridad, modernización y cumplimientos regulatorios y 50 millones de euros de contribución en Castilla-La Mancha, principalmente vía de impuestos”. Además, preguntó al diputado socialista por la cuantía que recibe Diputación en concepto del impuesto de IAE de la Central Nuclear de Trillo, no obteniendo respuesta pero sí aportando él mismo el dato de que “solamente en 2023 la Diputación Provincial recaudó 233.704,14 euros en materia de IAE; más cerca de 90.000 euros en convenios suscritos con el Consorcio de Bomberos”.



Del Río se ha referido también al reciente manifiesto aprobado por unanimidad en la asamblea de AMAC de apoyo a las centrales nucleares y suscrito por todos los ayuntamientos con diferente signo político (PP, PSOE, C´S, ERC, JUNTS x CAT, independientes), más de 60 en toda España, que “son los que mejor conocen la actividad de las centrales, puesto que llevan conviviendo con estas instalaciones desde hace más de 50 años y realizan un balance positivo de esta convivencia”, ha manifestado el viceportavoz del PP incidiendo en el apoyo del Grupo Popular a todos estos municipios.



Por otro lado, Javier del Río ha defendido que “España necesita un marco regulatorio estable, fiable y predecible, que ahora mismo no dispone debido a los volantazos en las políticas de Sánchez. La fecha de cierre del parque nuclear es una decisión basada en prejuicios ideológicos que nos quiere imponer Sánchez, sin valorar las graves consecuencias que ello supone”. “Pero mientras Pedro Sánchez decreta el cierre nuclear en España”, ha enfatizado el diputado provincial, “la energía nuclear crece en el mundo como una fuente fiable, barata y limpia; no en vano, más de 20 países entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Francia, República Checa, Finlandia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido han acordado triplicar su capacidad nuclear". Además, se ha referido a diferentes colectivos como asociaciones ecologistas o incluso el sindicato UGT que defiende la continuidad de las nucleares.



En resumen, el viceportavoz del Grupo Popular ha manifestado que “en un país que es necesario potenciar la industria, potenciar el empleo y la actividad económica y producir energía eléctrica, no entendemos que el Gobierno de Sánchez quiera imponer el cierre de las centrales nucleares que potencian la industria, el empleo, la actividad económica, y que producen energía eléctrica de forma barata y, sobre todo, de forma segura y limpia”. En definitiva, ha dicho que “el cierre de las centrales nucleares será un grave error” y que “difícilmente se podrá tener emisiones cero, cargar las baterías de los vehículos eléctricos, suministrar viviendas, servicios públicos e industrias si no se cuenta con una energía limpia, barata, segura y eficaz como la energía nuclear”.