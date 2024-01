El juez de Instrucción número 6 de Sevilla investiga a un ex número dos del PSOE andaluz por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación

martes 09 de enero de 2024

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado al que fuera vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco en la pieza separada de los cursos de formación de la macrocausa de los ERE. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión por su condena por malversación en la llamada 'pieza política', y tres ex directores generales de Formación también han sido citados como investigados.



Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la «presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5», vinculada a Rafael Velasco.



Así, la citada entidad «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular», en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.



El juez considera que «podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones [...] gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención», y atribuye la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.



Imputación 'familiar'



El juez ha acordado una imputación familiar. Ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, una jornada en la que también habrán de comparecer Antonia M. L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M. L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M. L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados, y Pedro V. S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.



Ya para el día 5 de marzo, el juez ha citado a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S. F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.