Miles de manifestantes piden en Madrid este sábado la "dimisión de Sánchez" por las concesiones a los independentistas

sábado 09 de marzo de 2024 , 13:57h

La calle vuelve a gritar pancarta en mano y con las banderas de España ondeando en la plaza de Cibeles que Sanchez pare, que ponga fin a la concesiones y que deje de plegarse al independentismo.



El centro de Madrid se ha abarrotado de miles de ciudadanos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Es ya la sexta manifestación que se celebra en la capital de España contra las concesiones del presidente del Gobierno a los independentistas. La de hoy la convocan Foro Libertad y Alternativa, y a la que se han unido más de 100 plataformas y asociaciones civiles.



Es ya la tercera ocasión en que ellos claman en la calle con una misma voz que Sánchez abandone la deriva que ha iniciado con el independentismo a cambio de perpetuarse en la Moncloa. En esta ocasión lo hacen 48 horas después de que Sánchez haya rubricado con el fugado Puigdemont que la malversación, que la convocatoria de referéndum, que la declaración unilateral de independencia, que la supuesta alta traición o el presunto terrorismo no tendrá consecuencias.



Si en las anteriores ocasiones, los lemas fueron 'Por España, democracia y Constitución, o 'No, en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación'. Ahora el lema, el live motiv de esta convocatoria es, directamente, pedir la dimisión de Sánchez. Dicen los organizadores que a estas alturas sobran los motivos.



En la protesta participan dirigentes del PP y de Vox

Los manifestantes portan pancartas pidiendo la dimisión de Sánchez y en ellas se puede leer "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación".



En representación de los populares asisten el vicesecretario de Economía, Juan Bravo; la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, y la europarlamentaria Dolors Montserrat, ya que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra en Córdoba presidiendo la reunión a la que están convocados todos los presidentes autonómicos del partido.



Ester Muñoz aseguró que su formación "va a estar dando la batalla en todos los frentes" contra la amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts porque tiene el rechazo mayoritario de la sociedad españoles y con ella "sólo salen beneficiados" Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.



Muñoz garantizó que su partido piensa luchar contra la amnistía en el plano "institucional, en los juzgados y en la calle apoyando a toda la sociedad civil" que se opone a ella y que, como el PP de Alberto Núñez Feijóo, no está de acuerdo "con lo que está haciendo" desde el Gobierno de España.



El presidente de Vox, Santiago Abascal, también participa de la manifestación que ha sido impulsada por el fundador de su partido y expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras, quien reaparece por primera vez en público en España tras el atentado que sufrió hace cuatro meses y después de participar hace diez días en un acto en Francia con el Consejo Nacional de la Resistencia Iraní.



El líder de Vox ha ironizado con la presencia del Partido Popular en la manifestación, y ha afirmado que "lo que sorprende francamente es que el PP esté hoy aquí con los españoles, con el pueblo, y el miércoles esté en Bruselas con (Félix) Bolaños (ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".



"Yo no sé si estará aquí el señor Pons o ya está cogiendo el avión para Bruselas. Lo que sorprende es esa estafa permanente que lo único que hace es generar confusión. Por nuestra parte no vamos a ofrecer ninguna tregua a este Gobierno, vamos a estar en las calles, vamos a estar en los tribunales", ha señalado Abascal ante los medios de comunicación antes de participar en la convocatoria de la sociedad civil 'Sobran los motivos, `Sánchez dimisión



También asisten a esta protesta la exdiputada de UPyD, Rosa Díaz y el filósofo Fernando Savater.Según el manifiesto, este acto no se convoca por una determinada política social o económica del Ejecutivo sino porque "están en juego los mismos cimientos de la democracia".