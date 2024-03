El Ayuntamiento de Guadalajara reclama ante el juzgado el cumplimiento de la sentencia para la rehabilitación del Fuerte

Los concejales Alfonso Esteban y Santiago López, han expuesto la propuesta de convenio enviada por la Junta de e Castilla-La Mancha para la “Ciudad del cine”, que en un informe jurídico municipal, se califica como “imposible de cumplir” y que no se ajusta a la legalidad.

REDACCION

jueves 07 de marzo de 2024 , 18:42h

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado ante la Sala del Contencioso Administrativo este mismo lunes 4 de marzo, la instancia de la ejecución de la sentencia que obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la rehabilitación completa de los edificios del Fuerte de San Francisco. Además, la semana que viene se convocará un Pleno extraordinario para que haya un posicionamiento sobre este convenio ofrecido por la Junta respecto a la ciudad del cine, convenio que ya cuenta con un informe jurídico desfavorable de los técnicos municipales.



Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, y el tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López, quienes han asegurado que esto “es una cuestión de defensa de la ciudad de Guadalajara y de defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad, insistiendo en que el proyecto de la 'Ciudad del Cine' que quiere poner en marcha el Gobierno autonómico supone "su privatización" y "un incumplimiento absoluto” de las obligaciones adquiridas en el Plan de Singular Interés de 2004, ampliando en 2010, incumplimiento ya reclamado ante los tribunales y que cuenta con sentencia firme.



“Seguimos teniendo la mano tendida a la comunidad autónoma para que se siente con el Ayuntamiento de Guadalajara a hablar del Fuerte de San Francisco. Que empiece a ejecutar la biblioteca en la nave de forja y que empiece a ejecutar las naves para las escuelas municipales. Y que se siente con el Ayuntamiento de Guadalajara a establecer plazos y usos del resto de edificaciones”, ha señalado Alfonso Esteban.



Esteban ha recordado los antecedentes de las obligaciones de la Junta con el Fuerte de San Francisco, que parten de un convenio de 2004, como compensación por la construcción de 1004 viviendas en el resto de los terrenos, convenio que fue ampliado en 2010, donde se recogía que debía urbanizar y rehabilitar integralmente las edificaciones del Fuerte.



“En el año 2015 este Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Popular, se fue a los tribunales ante la inacción de la Comunidad Autónoma en el cumplimiento de sus obligaciones. Y en el año 2017 recayó una sentencia, obligando a la Junta a cumplir, pero sigue sin cumplir”, ha declarado Esteban.



“Ahora la Junta pone encima de la mesa un proyecto que vende a bombo y platillo, con una campaña de comunicación, para intentar convencernos a todos los ciudadanos de Guadalajara de las bondades de la famosa ciudad del cine, donde plantea para unos plazos muy escuetos para que el Ayuntamiento de Guadalajara tome una decisión y donde además nos dicen que estos son lentejas, si usted quiere, las come y si no las deja”, ha relato el concejal de Hacienda, para asegurar que, “la ciudad del cine supone un incumplimiento total y absoluto de las obligaciones que adquirió la Junta en el año 2004, donde, frente a los más casi 30 millones de euros, que cuesta la rehabilitación según la última valoración de finales del año pasado, del arquitecto técnico municipal, la Junta plantea gastar 7,8 millones de euros”, aseveraba el concejal de Hacienda brindando a la prensa el informe técnico municipal que fija la rehabilitación del

Fuerte en esos 29.130.161 euros.



Una propuesta de convenio para la Ciudad del Cine “imposible de cumplir” y que no se ajusta a la legalidad



El concejal de Infraestructuras Santiago López ha explicado que, tras la primera reunión en enero en Toledo, donde la Junta presentó apenas seis folios sobre el proyecto de la Ciudad del Cine y la segunda reunión en Guadalajara, con el delegado de la Junta, donde se les presentó el Plan director del Cine, se acordó que la Administración regional haría llegar una propuesta de convenio al Ayuntamiento de Guadalajara.



“El día 1 de marzo recibimos en el Ayuntamiento de Guadalajara un por correo electrónico, un documento que se llama propuesta de Convenio de colaboración y este documento que se recibe en un formato. Word sin firmar, sin conocer el autor de dicho documento. Sin ningún informe jurídico anexo y tampoco se sabe siquiera si hay alguna resolución jurídica por parte de la Junta de Castilla la Mancha”, ha detallado el concejal de Infraestructuras.



“Hemos estudiado el documento, y el informe jurídico de los técnicos municipales nos dice que no se ajusta a la legalidad y que es imposible de cumplir”, ha aseverado el concejal, también comprometiendo la remisión de este otro informe municipal a la prensa.



“La propuesta de convenio no se puede cumplir, porque lo único que pretende es privatizar el espacio del fuerte de San Francisco, usurpar durante años el uso ciudadano de este espacio, que es una cuestión muy grave” ha explicado López Pomeda, quien apostillaba, esto no lo dice un concejal, lo dice un informe jurídico”.



“Pero es que además pide liberar de manera gratuita a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de todas las obligaciones que tiene con esta ciudad y de la sentencia que le obliga a ello y que se recepcione la urbanización de los edificios sin ser rehabilitados”, incidía el concejal.



López además explicada que el informe jurídico también señala que es imposible cumplir los hitos de plazo que marca la Junta, que para acceder a los fondos europeos debería tener ejecutado el 30% del proyecto a fecha de 31 de diciembre de 2024.



“Si hay que hacer la rehabilitación de los edificios, firmar el Convenio, cambiar el plan urbanístico y sacar la licitación tanto los proyectos como las obras, el plazo marcado es inviable”, apostillaba el concejal de Infraestructuras, y añadía “esto podría implicar no cumplir con los plazos de los fondos europeos y todo el mundo sabe que cuando no se cumple con los plazos, los fondos pueden desaparecer”.



“Esto no es un convenio de colaboración, sino que es la peor película jamás contada a esta ciudad”, sentenciaba López, “pues nos podríamos quedar sin el Fuerte, sin los fondos europeos y sin nada”.



“La línea roja en todo esto es que no vamos a renunciar a la rehabilitación total del Fuerte de San Francisco, porque es obligación de la Comunidad Autónoma y derecho de la ciudad de Guadalajara. Nunca dijimos no a la 'Ciudad del Cine', pero respetando un gran espacio cultural y abierto a todos los vecinos y eso es lo que no se está cumpliendo", han concluido ambos concejales.