La alcaldesa de Guadalajara recibe a los representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP)

Daniel Lorente, secretario provincial del SUP y Azucena Luna, responsable de igualdad, trasladaron a la alcaldesa sus reivindicaciones profesionales en el ámbito nacional.

jueves 07 de marzo de 2024 , 18:47h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha recibido esta semana en el Ayuntamiento de Guadalajara a Daniel Lorente y Azucena Luna, representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), en Castilla-La Mancha y Guadalajara.



En el encuentro, al que también asistió el concejal de Seguridad Chema Antón, la alcaldesa escuchó las reivindicaciones profesionales de este sindicato sobre la equivalencia de sus condiciones laborales a las del resto de cuerpos de seguridad, la equiparación salarial y la demanda de una jubilación digna. “Son cuestiones ya recogidas por Ley, pero que hay que aplicar”, ha explicado Lorente.



Los representantes del SUP también han informado que los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de Guardia Civil de todo el país, han unificado su acción y han convocado una manifestación para el próximo 16 de marzo en Madrid para exigir al Gobierno central el cumplimiento de estas demandas reclamadas desde hace años.



Lorente ha agradecido la atención de la alcaldesa, Ana Guarinos, “pues por primera en vez somos recibidos por un alcalde en Guadalajara y aunque sabemos que no hay competencias municipales sobre nuestras demandas, para nosotros es importante que nos escuchen y conozcan nuestra realidad”.