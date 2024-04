Abierta la Zona de Bajas Emisiones en Guadalajara con las señales de acceso ya destapadas en las calles afectadas

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López, informaban hoy sobre el funcionamiento y calendario de la ZBE de Guadalajara, donde no se aplicarán sanciones hasta el 1 de enero de 2025.

lunes 01 de abril de 2024 , 18:51h

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, junto al concejal de Infraestructuras, Santiago López, comparecían en una de las entradas de la ZBE de Guadalajara, concretamente la ubicada en la Plaza de España, para detallar el funcionamiento y calendario de aplicación de la ZBE, que es obligatoria por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático Transición Energética, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.



Alguacil ha recordado que la ZBE de Guadalajara afecta a una superficie de 718.000 metros cuadrados, delimitada por el perímetro comprendido por el Paseo Fernández Iparraguirre, La Carrera, Avenida de Barcelona, Calle Córdoba hasta la Avenida de Aguas Vivas, sube por el lateral del Barranco del Alamín, Plaza de España, Avenida del Ejército y Cardenal González de Mendoza para conectar de nuevo con el Paseo de las Cruces. Estas calles que limitan la zona no están afectadas por la ZBE.



“Tienen permitida la entrada a todos los vehículos que tengan etiqueta otorgada por la DGT, es decir, todos los vehículos con etiqueta 0, eco B y C”, ha recordado el concejal, quien además ha señalado que “estos meses, hasta su aplicación total en 2025 ya con carácter sancionador, servirán para que el ciudadano se habitúe y esté informado”.



En este sentido, ha apuntado que además del díptico informativo sobre la ZBE que ya han recibido los ciudadanos en sus buzones, va a comenzar durante el mes de mayo una campaña publicitaria más amplia y se contará con un servicio de información, tanto presencial, en las oficinas del padrón del Ayuntamiento, como telefónico, para que para todos aquellos ciudadanos que se quieran informar puedan hacerlo”.



También recordaba el concejal de Medio Ambiente que todos los vecinos que viven en la Zona de Bajas Emisiones, así como los comercios y todos los trabajadores, están exentos de las restricciones. De hecho, el Ayuntamiento dará de alta de oficio en la plataforma digital de la ZBE las matrículas de los vehículos con domicilio fiscal en la zona y el resto de los vehículos con excepciones, podrán darse de alta en esta web a partir del 1 de mayo.



“Pido a los ciudadanos que le den una oportunidad, porque yo creo que la ZBE va a ser una herramienta muy útil para ayudar a crear un casco histórico más accesible, más saludable y que va a contar también con toda una serie de mejoras”, ha declarado Alguacil.



En esta premisa insistía también el concejal de Infraestructuras, Santiago López, quien ha señalado que, aunque Guadalajara va a ser pionera en la implantación de la ZBE, “va a ser una de las mejores porque se ha trabajado profundamente en que cada una de las acciones que se vayan adoptando tengan su tiempo de adaptación y no perjudiquen, sino que mejoren la vida de nuestros ciudadanos”.



Así, López Pomeda ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones es también una estrategia incluida dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que ahora está en exposición pública.



“La ZBE está en la almendra central de la ciudad, y alberga a 7.615 habitantes, lo que supone el 8,75% de los residentes del municipio de Guadalajara por tanto, son muchas las acciones que se van a ir adoptando para mejorar la movilidad, como es la mejora de las vías, la accesibilidad de las calles y zonas estanciales con el objetivo de mejorar también la movilidad del peatón y que el tránsito y la accesibilidad sean los puntos fuertes de esta Zona de Bajas Emisiones y de una Guadalajara con Movilidad Urbana Sostenible”.



Entre otras acciones, López señalaba el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano y otras zonas susceptibles de acoger en los próximos años nuevos aparcamientos como el entorno de la plaza de Toros, La Concordia o Santa María. “Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en

Guadalajara solo existe un 2% ahora mismo de vehículos sin etiqueta con lo cual hay que tener en cuenta que el efecto de la ZBE es también bastante limitado”.



“Además se tendrá en cuenta la nueva realidad de la ZBE en la redacción del nuevo contrato del transporte público, que como saben no encontramos al llegar en prórroga forzosa, y que estará listo en unos meses”, ha avanzado el concejal de Infraestructuras.

“También se adaptarán las nuevas zonas de estacionamiento regulado, ORA, pues como saben en la ZBE, desaparecen las plazas blancas, y el nuevo contrato de la ORA que también se está preparando contempla no sólo nuevos parquímetros, sino una regulación especial en la ZBE y otra en la zona periférica y otras novedades”.