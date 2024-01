La remodelación de las plazas de Prim y San Esteban comienza en unos días y será acorde con el casco histórico

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado que con estas obras “serán unas plazas mucho más agradables para las personas y más accesibles, también más familiares, pues llevan incorporadas juegos infantiles”

jueves 18 de enero de 2024 , 11:14h

Las obras de acondicionamiento y remodelación de las Plazas de Prim y San Esteban, en el casco antiguo de Guadalajara, comenzarán en unos días y serán una realidad en unos meses, tal como ha anunciado hoy la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha destacado que con estas obras “serán unas plazas mucho más agradables para las personas y más accesibles, también más familiares, pues llevan incorporadas juegos infantiles”.



Acompañada por el concejal de Infraestructuras, Santiago López, además del técnico responsable del contrato y un representante de la empresa adjudicataria, Mava 2000, la alcaldesa ha detallado las modificaciones que han sido precisas realizar en este proyecto “en el que se ha venido trabajando con rigor y celeridad desde que llegamos”.



La inversión de estas obras supera el millón de euros y es un proyecto financiado parcialmente con Fondos Europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación y vinculado a la Zona de Bajas Emisiones. “Inicialmente el importe era de 900.000 euros. Cantidad que se ha visto incrementada en 123.527,54 euros, un 13,63%, con el proyecto modificado”, ha detallado Ana Guarinos.



Además, Guarinos ha explicado la modificación del proyecto ha sido necesaria porque el 3 de noviembre de 2023, la Delegación provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes comunica un informe desfavorable sobre este proyecto porque los colores elegidos (rojo y amarillo y magenta) “no respetan las características del ambiente urbano y los inmuebles históricos que existen en las proximidades de estas plazas, Palacio de los Condes de Medina y la Iglesia Medieval de San Esteban”, señalaba literalmente este informe, “que es de un Gobierno, el de la Junta, del mismo signo político que el anterior Equipo de

Gobierno” ha acotado la alcaldesa.



En el modificado del proyecto no solo se cambian las tonalidades y el tipo de pavimento, sino que además se incorporan juegos infantiles, bancos y arbolado con nuevas especies. También ha habido que contratar una asistencia técnica para el control arqueológico de las obras y el servicio de Coordinador de Seguridad y Salud. Y hay que recordar que la Mesa de Contratación no se pudo convocar hasta que el ministerio dio visto bueno, el 13 de septiembre, a la documentación exigida por ser este un proyecto financiado con fondos europeos.



“Las obras iban a empezar a primeros de diciembre, pero tras hablar con los hosteleros de la zona se acordó que fuera después de las Navidades pues les interesaba salvar esta campaña navideña”, ha explicado el concejal de Infraestructuras, Santiago López.



Las plazas de Prim y San Esteban ahora tendrán un pavimento en tonos terrosos acorde con el casco histórico y habrá algunos detalles importantes como es la réplica del claustro interior del palacio que hay en la propia plaza San Esteban, donde también irá una pérgola de acero galvanizado con listones de madera y vegetación para crear espacios de sombra, y una zona de columpios.



En la plaza de San Esteban se van a mantener los dos grandes pinos más emblemáticos y el resto de arbolado, atendiendo a las indicaciones de los técnicos, será repuesto con nuevas especies y creando nuevas zonas ajardinadas.



Por último, Santiago López ha asegurado el acondicionamiento de estas plazas “no solo contribuye a recuperar el casco histórico para que esté a la altura de la ciudad, sino que es un proyecto armonizado con el casco, que hará de esta zona un lugar más agradable", y ha pedido disculpas a los vecinos que viven o trabajan en este entorno por los problemas que se puedan ocasionar durante el tiempo que duren los trabajos y los cortes puntuales del tráfico.



“Unas obras a las que se sumarán en breve otras, como la calle Cervantes, la actuación a realizar en el entorno de la huerta de San Antonio y Palacio del Infantado, zonas que llevaban años sufriendo el deterioro y la falta de mantenimiento”, apostillaba López.