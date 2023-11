OTRO AGUJERO DEL SOCIALISTA ALBERTO ROJO : El Ayuntamiento de Guadalajara debe afrontar otro millón de euros de deuda por una sentencia judicial firme

Esta deuda es consecuencia de una sentencia notificada hace dos años, con Alberto Rojo como alcalde, que obliga al Ayuntamiento de Guadalajara a pagar 793.511€, más los intereses generados hasta ahora a una agrupación urbanística.

martes 07 de noviembre de 2023 , 19:34h

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha informado en una comparecencia ante los medios que el Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que afrontar un pago de cerca de un millón de euros que está pendiente desde 2021, siendo alcalde Alberto Rojo.



“Esta deuda es consecuencia de una sentencia judicial firme notificada en diciembre de 2021, hace dos años, que obliga al Ayuntamiento de Guadalajara a pagar 793.511€, más los intereses generados, por un expediente de retasación, que data de 2014, de una parcela en el sector de los nuevos juzgados para construir en ella el aparcamiento”, ha explicado Esteban.



“Es otro capítulo más, un suma y sigue de la situación económica de desastre que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Guadalajara, y que venimos denunciando porque deben saberlo los ciudadanos. Hablamos de 9 millones de euros de agujero, 3 millones de euros de las modificaciones presupuestarias que ha habido que hacer y casi 600.000 euros de facturas impagadas, y ahora esto”, ha declarado Esteban, y ha remarcado que “Alberto Rojo abdicó de sus obligaciones de Gobierno”.



La agrupación de interés urbanístico encargada de la urbanización del sector SPP11, donde se construyeron los nuevos juzgados, repercutió en 2018 al Ayuntamiento de Guadalajara el incremento que supuso la modificación urbanística de crear un aparcamiento donde antes iba una zona verde. Entonces el Ayuntamiento consideró, apoyado en los informes técnicos, que no le correspondía a él asumir este cargo. “Hubo pleito y finalmente el juzgado da la razón a la agrupación urbanizadora, con una sentencia de julio de 2021, que es firme desde noviembre de 2021 y notificada al Ayuntamiento de Guadalajara desde diciembre de 2021”, ha relatado el concejal de Hacienda, repasando los antecedentes del caso.



“Ahora nos encontramos con la sorpresa de que el damnificado, que es una agrupación de interés urbanístico y un sector de esta ciudad, pues nos ha comunicado por escrito que esto está sin pagar”, ha insistido Esteban, “y aquí había un alcalde que se llamaba Alberto Rojo que se permitió el lujo de dejar pasar el tiempo y de que los intereses legales del dinero fueran corriendo”.



“Somos un Equipo de Gobierno que no va a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Vamos a pagar porque obliga a ello la sentencia desde hace dos años y procuraremos que no se llegue a la ejecución forzosa de la misma”, ha asegurado el concejal de Hacienda, para indicar después que se tratará de hacer con recursos propios u otra vía de financiación.



“Con esta realidad económica es con la que se están elaborando los presupuestos municipales, donde se van a mejorar muchos servicios, pero también hay que ajustar los ingresos a los gastos. Lo que no haremos en ningún caso es recortar servicios a los ciudadanos como alguien ha pretendido insinuar”, concluía de forma tajante Esteban.