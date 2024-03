AIKE pide al PSOE que amplíe las posibles ubicaciones de la Ciudad del Cine y que el proyecto se quede en Guadalajara

sábado 16 de marzo de 2024 , 13:50h

Como ha quedado patente en el Pleno extraordinario celebrado hoy el convenio propuesto desde Toledo no se ajusta a la legalidad, a la deuda que la administración regional tiene con la ciudad desde hace veinte años y a los usos que se definen en el Proyecto de Singular Interés.



Guadalajara, 15 de marzo de 2024.- “La falta de proyecto de ciudad del PSOE se aprecia claramente ante las amenazas y ataques si no se cede el Fuerte en exclusiva para implantar la Ciudad del Cine en Guadalajara. El planteamiento es todo o nada, el PSOE presenta una perspectiva única que sería muy beneficiosa para Toledo pues se ahorra la rehabilitación del Fuerte, pero para Guadalajara sería una estafa”. Así se ha pronunciado Susana Martínez, concejala de Aike, que ha insistido de nuevo en la necesidad de abrir alternativas valorando ubicaciones como el recuperado Poblado de Villaflores. Dicha propuesta, que desde el grupo municipal trasladaron a la administración regional la semana pasada, contempla ubicaciones en Villaflores, en el Fuerte siempre que sean compatibles con otros usos culturales, y en otros espacios de la ciudad.



No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la postura única que pretende imponer la Junta desde Toledo, desconociendo nuestra ciudad y paralizando el desarrollo cultural del Fuerte que llevamos más de 20 años esperando, por mucho que el PSOE de la capital intente defender algo que hasta militantes de su formación política han criticado en público. ‘En Aike tenemos una mirada local, queremos una Biblioteca que ya está proyectada y a la espera de comenzar la obra, junto a unas nuevas Escuelas Municipales y más espacios culturales en el Fuerte y queremos que la Ciudad del Cine sea una realidad en Guadalajara, no sólo un anuncio.



“En estas últimas semanas, y en los últimos plenos, hemos asistido a una cerril defensa de un proyecto que viene desde Toledo y que no tiene en cuenta los intereses de la ciudad, pretenden condicionar la rehabilitación del Fuerte al proyecto de la Ciudad del Cine y saldar con los 7,7 millones de euros de los fondos europeos la deuda que la Junta tiene con la ciudad” señala Patricia Ron, vicepresidenta de Aike.



Desde el grupo municipalista hablan de la posibilidad de ampliar la actividad en Villaflores, se podrían seguir utilizando los exteriores del Fuerte de forma puntual para otros rodajes, pero sin condicionar la posibilidad de utilizar el interior de los edificios existente para los fines culturales que se recogieron en el Plan de Interés Singular aprobado hace 20 años afirman desde Aike.



Jorge Riendas, aparejador y concejal de la formación en el anterior mandato, recuerda que “Villaflores se encuentra prácticamente ya rehabilitado pero aún sin ningún uso previsto, un poblado que también tiene un rico valor patrimonial, con numerosas y singulares edificaciones y con un entorno natural. Además la actividad cinematográfica podría servir de incentivo para que el propietario de la finca colindante abordara el proyecto de hostelería que tenía previsto y que actualmente se encuentra paralizado”.



La concejala municipalista ha insistido en que la Ciudad del Cine es un “proyecto que se podría hacer perfectamente ampliando ubicaciones en el Poblado de Villaflores si el Gobierno regional y municipal no deciden bloquearlo. No existe un municipio en la región del tamaño del nuestro con esta versatilidad y a apenas 50 km. de Madrid”. La Ciudad del Cine tiene que quedarse en Guadalajara, pero el Fuerte no puede ser la única opción, porque ya está comprometido con otros usos que lo impiden y además hay que cubrir esa necesidad imperiosa de espacios culturales que seguimos teniendo en una Guadalajara, claro ejemplo son la falta de espacios dignos para las Escuelas Municipales y la carencia de servicios bibliotecarios acordes al tamaño de nuestra ciudad".