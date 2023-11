El Hospital de Guadalajara, Fuerte de San Francisco y Estación de Autobuses, principales asuntos de la reunión entre Guarinos y García-Page

El encuentro que ha tenido lugar este lunes en el Palacio de Fuensalida de Toledo

martes 14 de noviembre de 2023 , 13:17h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha manifestado hoy el compromiso adquirido con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para “ir de la mano en todos los proyectos, que bien que se hayan iniciado ya, o sean necesarios de cara al futuro para la ciudad de Guadalajara y para todos sus vecinos, para garantizar el futuro y el progreso para nuestra ciudad.



Así lo ha asegurado la alcaldesa de Guadalajara en Toledo, tras la reunión mantenida hoy con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Un encuentro que Guarinos ha calificado de cordial, “porque no hemos venido aquí a confrontar, sino a mostrar las necesidades de mis vecinos y buscar alianzas con el gobierno regional para la ejecución de infraestructuras y la realización de inversiones”.



Hospital General Universitario y Centro de Salud Los Valles



Según ha explicado la alcaldesa, “el bien más preciado que tenemos es la salud y el que más nos preocupa a los guadalajareños”, por eso ha incidido en la necesidad de finalización de las obras y traslado de todos los servicios a la ampliación del Hospital General Universitario de Guadalajara, único en la región, que presenta retraso. En este sentido, ha recordado que la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara para que esto sea así, ha sido un hecho desde el primer momento.



En este ámbito, también se ha referido a las obras del nuevo centro de salud Los Valles, obras que, por el momento parecen ir a buen ritmo. “Estamos vigilantes, y seguiremos estándolo, para que ambas infraestructuras, y la nueva residencia Los Olmos, sean una realidad al servicio de los guadalajareños lo antes posible y para ofrecer una sanidad y unos servicios sociales de primera a nuestros vecinos”.



En la reunión también se ha puesto sobre la mesa por parte de Guarinos el Convenio con Madrid en materia sanitaria, así como la necesidad de reforzar la colaboración entre ambas comunidades “a través de un convenio histórico que ha funcionado y que facilita a pacientes y familiares el acceso a la sanidad, evitando desplazamientos de cientos de kilómetros”.



El Fuerte de San Francisco, un compromiso pendiente desde hace 20 años



Ana Guarinos ha recordado también al Gobierno de García-Page un compromiso que tiene pendiente con la ciudad desde hace cerca de 20 años, la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, en el que ya existe una sentencia judicial firme desde el año 2017.



La alcaldesa ha explicado que los antecedentes del Fuerte de San Francisco datan del año 2004, cuando se firmó un convenio urbanístico por el que la ciudad de Guadalajara cedía unos terrenos, junto con el Ministerio de Defensa, a la Junta de Comunidades para que se desarrollasen urbanísticamente a cambio de que edificios se devolvieran a la ciudad completamente rehabilitados.



“Después de 20 años no se ha realizado inversión alguna, las que estaban comprometidas y avanzadas biblioteca municipal y escuelas municipales se vuelven a demorar, y del proyecto anunciado de la ciudad del cine, no tenemos información”, ha declarado.



Estación de Autobuses y CM-101



Guarinos también ha solicitado al Gobierno de García-Page colaboración para que infraestructuras como la remodelación de estación de autobuses y la CM-101 sean una realidad. La primera, fue uno de los compromisos anunciados, asumidos con los guadalajareños y presentados por el propio García-Page en febrero de este año, comprometiendo una inversión de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Con respecto al segundo, es una demanda histórica para mejorar la circulación y el tráfico en una de las vías con tráfico más intenso de la ciudad, después de la A-2, y el acceso de vehículos pesados a la Ciudad del Transporte y a varios polígonos industriales.



Instalaciones educativas y deportivas necesarias para Guadalajara



En el ámbito de las instalaciones educativas, la alcaldesa se ha referido al nuevo Campus Universitario, cuyos trabajos también parecen avanzar a buen ritmo, un proyecto en el centro de la ciudad que hará de Guadalajara una gran y avanzada ciudad universitaria. Para ello, también ha puesto encima de la mesa el proyecto de una residencia universitaria.



La alcaldesa ha expresado la necesidad de un nuevo IESO en Aguas Vivas, y del nuevo colegio de infantil y primaria de Las Cañas, una zona de la ciudad en expansión, con gente joven y necesidades educativas mayores que en otros barrios de la ciudad.



También ha solicitado la colaboración de la autonomía para una piscina cubierta de 50m, teniendo en cuenta la demanda existente en la ciudad en materia deportiva y el estado de algunas de las instalaciones deportivas como consecuencia del transcurso del tiempo.



Suelo público a disposición de la Junta para construir vivienda pública



En materia de vivienda, Ana Guarinos ha asegurado que “estamos comprometidos con la vivienda pública y por este motivo el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Junta suelo público para que la iniciativa privada pueda hacer viviendas de protección en régimen de alquiler”.



Otros temas que ha puesto sobre la mesa es el recordatorio del compromiso de gratuidad de la R-2 hasta la salida de Cabanillas, y la mejora del transporte de viajeros por carretera y por tren, mejorando instalaciones, frecuencias, tiempos de trayecto y precios.



Ana Guarinos se ha referido a otras reivindicaciones trasladadas en la reunión mantenida con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la que también han asistido el delegado provincial, José Luis Escudero, el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y el vicepresidente segundo de la región, José Manuel Caballero, como el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Guadalajara, o un futuro Palacio de Congresos, entre otras.



La alcaldesa ha asegurado que “desde el Ayuntamiento de Guadalajara vamos a ir de la mano con nuestros vecinos y no renunciaremos a ninguna de sus necesidades, ni a ninguno de los compromisos asumidos con la ciudad”, que ha dicho “seguiremos demandando y estaremos vigilantes para que se cumplan, porque los compromisos están para cumplirlos”, ha concluido.