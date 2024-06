Alovera recibe premio nacional por sus políticas a favor de la inclusión educativa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 13 de junio de 2024 , 20:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En un acto celebrado en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la mañana del jueves 13 de junio, se ha celebrado una jornada de presentación de proyectos y entrega de premios en materia de buenas prácticas municipales en la prevención e intervención frente al absentismo y en la mejora de la convivencia escolar.



En calidad tanto de premiado como de interviniente en la presentación de las iniciativas ha participado el Ayuntamiento de Alovera con la presencia de su alcaldesa y responsable del área de educación, María Purificación Tortuero, la directora de su biblioteca, Mercedes Granizo, y la coordinadora de actividades de la biblioteca, Montserrat Gutierrez.



En una primera fase, se han desarrollado diversas mesas donde quince municipios han presentado sus proyectos en materia educativa desde el ámbito municipal para hacer frente a problemáticas de absentismo o dificultades en materia educativas en su población, en una materia donde no hay competencias directas pero el apoyo externo que se realiza por los Ayuntamientos puede ser clave para desarrollar dinámicas muy positivas en materia de prevención o mejora para los menores en una etapa tan sensible y con los graves riesgos que el fracaso educativo conlleva.



En el caso de Alovera la presentación en la primera mesa ha corrido a cargo de la alcaldesa del municipio, María Purificación Tortuero Pliego, que ha presentado el proyecto Ampliación y consolidación del Programa de refuerzo e inclusión educativa del alumnado en el municipio.



En Alovera se ha prestado atención a los alumnos y alumnas en los que se detecta dificultad de aprendizaje, que posean barreras para seguir el currículo de manera efectiva o no han promocionado de curso o han sido evaluado por el Equipo de Orientación y Apoyo del centro como apropiado para participar.



Tienen prioridades menores procedentes de entorno familiares de exclusión social, siendo esta iniciativa una apuesta por la igualdad social y el apoyo a las familias del municipio.



Desde el año 2021 se ha profesionalizado con la contratación de una integradora social, trabajando otros aspectos como desarrollo conceptual y psicosocial.



Desarrollado desde la biblioteca se trabaja de forma coordinada con el área de bienestar social como con los equipos docentes y directivos de los centros educativos del municipio.



Además, se trabaja con implicación de las familias para dar continuidad a la labor que se desarrolla por las tardes en la biblioteca y que la evolución sea aprovechada para ser desarrollada fuera del mismo o a la finalización de su paso por el mismo.



Anualmente se llega a cerca de 50 alumnos y alumnas, que van rotando de forma dinámica según se cumplen objetivos y se da paso a nuevos usuarios de forma coordinada con los centros y las técnicas de servicios sociales.



Este verano, además, se va a ampliar a la época estival con un formato más lúdico y relajado para seguir consolidando el proyecto en época vacacional, mostrando el interés por consolidar esta apuesta de inclusión y apoyo a las familias del municipio.