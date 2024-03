IU de Azuqueca responde al PP sobre los presupuestos

lunes 25 de marzo de 2024 , 18:30h

La portavoz del grupo ha aclarado que es cierto que los presupuestos para el ejercicio 2024 deberían haberse aprobado ya. Nosotros desde la oposición, siempre hemos afirmado que el año debe comenzar con la aprobación de unos presupuestos que son los que marcan las políticas de un Equipo de Gobierno. Lamentablemente, esto no ha podido ser porque cuando se estaban negociando unos presupuestos con la otra parte que conforma el Gobierno, nos encontramos con que quien era Alcalde en se momento y a su vez Concejal responsable del área de Cuentas, se marcha. Situación ésta que ha molestado muchísimo a nuestra formación.

Por esta razón, estamos recabando toda la información económica y trabajando con los departamentos implicados para que, a la mayor brevedad posible, tengamos unos presupuestos aprobados.

En cuanto a las declaraciones del señor Corral en las que afirma que el Ayuntamiento está en quiebra técnica, María José Pérez ha manifestado que el portavoz del PP no tiene datos económicos para hacer semejante afirmación. Antes de hablar sin conocimiento, debería informarse, porque sabe que tienen la mano tendida para tratar cualquier asunto, en lugar de dedicarse a hacer ruido sin argumentos con tal de publicar un titular.

Pérez también ha criticado también el desconocimiento del señor Corral sobre las delegaciones del Equipo de Gobierno. La Concejalía de Cuentas que asumía el alcalde anterior, funciona con total normalidad al igual que el resto, porque es el alcalde actual quien la asume en funciones, aunque, como todos sabemos, será en el Pleno de organización, que se convocará en los próximos días, donde se designarán las personas que estarán al frente de cada una de las áreas.

Por último, la portavoz de Izquierda Unida, ha indicado que le han sorprendido las declaraciones tanto del señor Corral como del señor Flores, portavoz de Vox, sobre las dependencias de la Policía Local situada en el Bulevar de Las Acacias, cuando se les convoca con frecuencia a una mesa de seguridad, para tratar todas estas cuestiones. Llevan años criticando, con toda la razón, al igual que nosotros porque esto fue una decisión mal tomada por parte del PSOE en su momento, que aquellas instalaciones no estuvieran funcionando y que se procediera a su cierre y ahora se escandalizan por ello.

Es cierto que se aprobó una moción de manera unánime en el mes de noviembre de 2023 para que se procediera a su apertura. Sin embargo, estudiada la situación durante estos meses, no era viable porque ni hay agentes suficientes ni la instalación reúne las condiciones para ello. Por eso, desde Izquierda Unida decidimos adoptar como medida para apoyar la investidura del nuevo alcalde, el cierre definitivo de las instalaciones para que por un lado, no se continuara incurriendo en un gasto mensual absurdo y por otro, para no seguir engañando a la ciudadanía haciéndoles creer que aquellas instalaciones funcionaban. Ahora bien, eso no indica que se abandone a la población como ha afirmado el señor Flores, porque a pesar de las dificultades en cuanto a recursos, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad realizan una labor encomiable en el municipio.