Izquierda Unida de Azuqueca asume la Secretaría del Comité de Seguridad y Salud y logra la unanimidad para aprobar un protocolo municipal frente al estrés térmico

REDACCION

viernes 28 de junio de 2024 , 12:14h

El pasado jueves 27 de junio, se inauguraba oficialmente en el Ayuntamiento de Azuqueca el nuevo Comité de Seguridad y Salud, tras la aprobación del Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud. Este Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación municipal entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras públicos, como así recoge el artículo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



Está compuesto por tres delegados sindicales, tres concejales del Equipo de gobierno, dos concejales del PSOE y un concejal Izquierda Unida. Por primera vez y desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno, se ha conseguido alcanzar el acuerdo por unanimidad para la aprobación de unos Estatutos Rectores de Funcionamiento de dicho órgano, siendo presidido por la Concejala de Recursos Humanos y ostentando la Secretaría el edil Rodrigo Vasco.



“El dialogo con la parte social ha sido fundamental para alcanzar un acuerdo. Era inexplicable que el municipio más importante de Guadalajara, por detrás de la capital, no tuviera un régimen de funcionamiento y programa de reunión. El acuerdo alcanzado hoy supone un antes y un después en términos de prevención de riesgos laborales, pues recogemos en estos Estatutos la capacidad de proponer objetivos anuales y mediciones, controles y seguimiento de todo el programa de gestión de Seguridad y Salud, estableciendo ya fechas ordinarias de reunión, como así será la convocatoria ordinaria trimestral que se celebrará el próximo 12 de septiembre”, declara Vasco.



Izquierda Unida Azuqueca celebra el acuerdo alcanzado con el que se refuerza el compromiso del gobierno con sus trabajadores.



Seguidamente se ha firmado y aprobado del documento marco, denominado “Política de Seguridad y Salud”, para trabajar la sensibilización y el reciclaje de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Según el edil de la formación de izquierdas, “este documento es el más importante para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en términos de salud y trasladar desde la empresa, la cultura de la prevención, por los que se les hará llegar por todas las vías de comunicación para que así sean conocedores. Los trabajadores deben ser los primeros en conocer sus derechos y obligaciones. No se debe permitir que su vida y su salud se vean afectadas por no haberse trabajado en su preservación durante su jornada laboral”.



En esta línea, Vasco, como edil responsable también del área de sostenibilidad y cambio climático, también ha señalado la importancia del tercer acuerdo alcanzado que es el de la elaboración de un Procedimiento Operativo de Estrés térmico y Olas de Calor, alcanzado por primera vez en este Ayuntamiento. “Si bien el Equipo de gobierno de José Luis Blanco, era consciente de la situación, se conformó con colocar unos carteles de anuncio, pero nunca trabajó en diseñar un protocolo que permitiera a los trabajadores y trabajadoras de exterior evitar las altas temperaturas de la época estival”.



“Desde nuestra formación siempre hemos apostado por medidas de adaptación cambio climático, porque es una realidad evidente por muchos que otros la nieguen. Muchas veces, estas medidas no van más allá de la adaptación del trabajo a las condiciones del día a día para disminuir los síntomas que alteran la frecuencia cardiaca, la deshidratación o los síncopes por calor, todos ellos provocados por los eventos extremos de altas temperaturas como detalla en Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



En la línea de la prevención, el cambio climático afecta a la salud por lo que la elaboración de este protocolo para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de exterior, procurando que las áreas de las que dependen, pongan en marcha refugios climáticos cubiertos, aclimatados y con un punto de recuperación de sales e hidratación es todo un logro algo, además de cumplir con uno de nuestros compromiso. Azuqueca contará con once refugios climáticos que podrán utilizarse este mismo verano en todo el término urbano”, añade Rodrigo Vasco.



Por último, el Secretario del Comité de Seguridad y Salud y Concejal de Sostenibilidad y Cambio Climático ha finalizado afirmando que “trabajaran para una mejora real de la salud de los trabajadores con una visión de miras amplias y con objetivos claros en materia de prevención”.