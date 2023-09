Izquierda Unida de Azuqueca de Henares muestra su posición sobre los espectáculos taurinos y pirotécnicos

viernes 15 de septiembre de 2023 , 12:22h

Tras una asamblea ordinaria realizada en la tarde del miércoles, la militancia de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares ha acordado hacer pública su posición contraria tanto de los espectáculos taurinos como del uso de pirotecnia en ciertos eventos durante las fiestas de la localidad que comienzan este fin de semana.

Según ha explicado Edgar Fernández, Coordinador Local de Izquierda Unida en Azuqueca de Henares, “con respecto a los espectáculos taurinos nuestra posición no ha variado de la que viene siendo pública desde legislaturas pasadas, que no es otra que este tipo de espectáculos no deben ser financiados con dinero público.

“Por mucho que se quiera vestir la feria taurina como algo novedoso por el hecho de tener una novillada femenina, no deja de ser un acto en el que se sacrifica públicamente a un animal para el deleite de unos pocos”, puntualiza el Coordinador Local de IU en Azuqueca.

Además, ha manifestado que “desde que se publicara el Programa de Fiestas algunas vecinas y vecinos se han puesto en contacto con nosotros para mostrar su preocupación al respecto, así como para conocer nuestra postura ahora que nuestros concejales forman parte del Equipo de Gobierno municipal”.

El uso de material pirotécnico es un problema que afecta a niños, personas con trastorno del espectro autista y personas con deterioro cognitivo

En lo que respecta al uso de material pirotécnico en algunos eventos el Coordinador de Izquierda Unida ha explicado que, aunque la pirotecnia es una tradición muy arraigada en muchos sitios, como en nuestra provincia, igualmente “no terminamos de entender que se mantenga su uso, particularmente en actividades dirigidas a los más pequeños.”

Tal es el caso de, por ejemplo, el Pregón Infantil. Y recalca que “precisamente los niños son uno de los grupos más afectados por los ruidos fuertes de la pirotecnia y la música, produciéndoles angustia, miedo e incluso dolor. Lo cual hará que muchos de las niñas y niños no acudan a disfrutar del espectáculo”.

Por otro lado, ha destacado que “el Gobierno Municipal debe valorar muy seriamente adecuar y limitar el uso de los cohetes y petardos, ya que no solo los más pequeños se ven afectados con ellos sino también las personas con deterioro cognitivo o con trastornos del espectro autista, además de los animales que habitan nuestro entorno. Los ruidos fuertes y estridentes producen estrés, confusión y resultan perturbadores para muchas personas, en especial a personas con hiperacusia: sin olvidar el riesgo que tiene cualquier ciudadano de sufrir un trauma acústico y el riesgo de una hipoacusia a corto, medio y largo plazo”.

Por ello propone “limitar el uso de la pirotecnia en las fiestas reduciendo el número de eventos en los que se emplea y procurando que se instalen en lugares alejados de residencias de mayores, espacios infantiles y que no resuenen en el núcleo urbano.

También es importante que “los espectáculos de pirotecnia duren el menor tiempo posible y/o se seleccionen los que menos ruido produzcan”.

Para finalizar, Fernández ha querido enfatizar en la labor de nuestros concejales porque “están trabajando arduamente tanto en que el acuerdo de Gobierno se cumpla como en gestionar de la mejor manera las áreas municipales de los que son responsables, tienen a este respecto exactamente la misma posición que nuestra Asamblea Local”.

Y aunque “es cierto que ellos deben además una lealtad al Gobierno al que pertenecen y es en el seno de este donde sin ninguna duda defienden nuestras propuestas”, igualmente “hay cosas más difíciles que otras dada la correlación de fuerzas (9 concejales PSOE por los 2 de Izquierda Unida).

Sin embargo, “seguirán tratando de persuadir a nuestro socio de Gobierno para que en el futuro estas cuestiones puedan ser distintas”.