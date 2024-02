VOX insta al Gobierno de Page a rechazar el Pacto Verde y priorizar la economía y el empleo de la región

Iván Sánchez: “Apoyar el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 provocará la ruina de nuestros agricultores”

REDACCION

jueves 29 de febrero de 2024 , 18:37h

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una Proposición No de Ley donde exige al gobierno regional que en la medida de sus competencias tome una postura firme en contra del Pacto Verde y denuncie ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo, cuya aplicación está provocando graves consecuencias en la economía española, en especial en el Sector Primario nacional y de Castilla-La Mancha.



Por ello VOX reclama al gobierno de Emiliano García-Page que promueva la derogación de todas las políticas de Castilla-La Mancha inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad.



En este sentido, el portavoz de VOX en las Cortes regionales, Iván Sánchez ha manifestado que las políticas ecologistas del Pacto Verde “lastran la viabilidad del sector primario, al priorizar los objetivos climáticos sobre la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al mundo rural en nuestra región, y esto acarrea, una pérdida de competitividad en los mercados de exportación de los productos castellanomanchegos”.



VOX también reclama al gobierno regional que tome las medidas necesarias para garantizar la soberanía alimentaria en el marco de las competencias regionales, la eliminación de la competencia desleal de terceros países y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria.



Para Iván Sánchez el gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha debería dejar de mirar para otro lado ante las reivindicaciones que exigen los agricultores y hacerles caso de una vez con medidas concretas. “El gobierno de Page tiene que hacer todo lo posible para suspender aquellos acuerdos comerciales que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores, y de momento, él y su gobierno, no hacen absolutamente nada”.