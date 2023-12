Iván Sánchez: “No vamos a participar en actos junto a quienes pisotean la Constitución a diario”

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha explicado que su partido no va a formar parte de un teatrillo junto a diputados del PSOE que por un lado celebran el aniversario de la Constitución, pero por otro lado la pisotean y pactan con quienes quieren destruirla.

martes 05 de diciembre de 2023

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que su partido no va a participar en ninguno de los actos organizados por las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del aniversario de la Constitución Española, ya que considera incongruente asistir a unos actos organizados por el PSOE, que por un lado celebra el aniversario de nuestra Carta Magna, pero por el otro, la pisotean al pactar con los separatistas que quieren destruirla, se burlan del estado de Derecho en España y atacan la división de Poderes. “Los actos organizados son un intento del PSOE de blanquear que se están saltando la Constitución con su ley de amnistía y sus pactos con separatistas”.



Iván Sánchez también ha dejado claro que aunque VOX no participe en estos actos, todo el mundo sabe que es el partido que con más determinación defiende la Constitución y la Unidad de España. “La mejor manera de defender la Constitución es no hacer teatros cínicos con quienes se la saltan y conceden una amnistía a separatistas solo por permanecer en el poder, y en este parlamento los socialistas están de acuerdo con los Pactos de la Traición”.



El portavoz de VOX en las Cortes se ha mostrado sorprendido de que el Partido Popular participe en estos actos junto a aquellos que pactan la destrucción de España con separatistas en Ginebra, y con la mediación de un relator. “Nos deja perplejos que el Partido Popular forme parte de unos actos junto a quienes avalan que el futuro de España lo decida un delincuente como Puigdemont y un relator salvadoreño en Ginebra”.



Sánchez también ha dicho que aunque ningún Diputado de su partido participará en los actos organizados por el PSOE con motivo del aniversario de la Constitución, él sí que estará presente, representando a VOX, en el izado de la bandera, por respeto a uno de los símbolos de la Nación Española.



Además el Diputado de VOX ha recalcado que en este aniversario de la Constitución, su partido estará en la calle, junto a los españoles, y ha animado a acudir mañana al acto convocado por la fundación DENAES (Defensa de la Nación Española) en las sedes del PSOE para denunciar que se está saltando la Constitución.