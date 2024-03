El Grupo Municipal de VOX defiende al sector primario en el Ayuntamiento de Guadalajara

Morejón: “La Agenda 2030 y el Pacto Verde están asfixiando al sector primario está siendo su ruina”

viernes 01 de marzo de 2024

viernes 01 de marzo de 2024 , 17:55h

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha abordado la situación “límite” que afronta el sector primario en nuestro país, “ya estamos viendo las consecuencias que el Pacto Verde y la Agenda 2030 para el sector primario nacional y municipal, llevan una semana de movilizaciones porque están arruinados” ha señalado Víctor Morejón, portavoz de VOX en el consistorio capitalino quien ha añadido que, “en VOX nos hemos quedado solos en Europa defendiendo a los agricultores, ganaderos y pescadores pero no nos importa. Seguiremos luchando en todas las instituciones donde tengamos voz para defender nuestra soberanía alimentaria”.



Morejón ha puesto de manifiesto la necesidad de “derogar las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030 y apostar por una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto de nuestro sector primario”.



Además, el portavoz de VOX ha lamentado que el PP y el PSOE cambie su voto en función de la institución donde se encuentren, “en Europa dejan tirado al sector primario, aquí hacen la perfomance de defenderlos y en la Diputación de Guadalajara se alían con el PSOE. Que pena que no puedan tener un mismo discurso y una defensa firme de este sector allí donde tienen voz y representación”.



VOX reclama a la Junta de Comunidades que recupere el proyecto de El Fuerte y se olvide de la Ciudad del Cine



A raíz una moción de Aike se ha tratado sobre el proyecto de recuperación de El Fuerte en el que desde el grupo municipal de VOX se ha pedido que la Junta de Comunidades “cumpla con la sentencia y cumpla con el proyecto que había para El Fuerte con las Escuelas Municipales y con la Biblioteca Municipal” ha señalado Javier Toquero, concejal de VOX y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara.



Toquero ha señalado que, “ese espacio debe destinarse al uso para toda la ciudadanía. Ahora el PSOE cambia de opinión y nos dice que es mejor que nos convirtamos en la ciudad del Cine y la pregunta que nos cabe es ¿para qué?”. En este sentido, Toquero ha señalado que El Fuerte debe ser un gran punto de encuentro cultural, “del que disfrutemos todos los vecinos y vecinas de Guadalajara”.



Además, el edil de Cultura ha afeado el cambio de opinión del PSOE que, “prefiere arrodillarse a la Junta de Comunidades que velar por los intereses de la ciudad de Guadalajara” y ha añadido que, “se han quedado solos. Ya no defienden ni el proyecto en el que ustedes han estado trabajando en su mandato anterior”.



VOX presenta una enmienda, aprobada por unanimidad, para promover programas de prevención del acoso escolar despojados de ideología





Por otro lado, el grupo municipal de VOX ha presentado una enmienda a la propuesta del PSOE sobre la implantación de los programas TEI destinados a la prevención del acoso escolar en centros educativos. “Tenemos que intervenir antes. Todos los programas que se están haciendo en este sentido vienen a actuar después y después ya es tarde” ha argumentado Eva Henche, edil de este grupo municipal en el consistorio alcarreño.



En su enmienda VOX ha pedido incluir un punto en el que se implique también a la “Junta de Comunidades en la implantación de estos programas porque son ellos quienes tienen delegada la competencia de Educación. Sin ellos, sin la implicación de todas las administraciones es imposible hacerle frente a este problema” ha apuntado Henche quien ha agradecido la unanimidad a todos los grupos políticos en este punto ya que “la prevención, la intervención y el trabajo conjunto son la clave contra el acoso escolar”.



Cabe recordar que los programas TEI emana de la comunidad educativa y cuenta con el reconocimiento de la Federación Española de las Buenas Prácticas de Convivencia y de Acoso Escolar. “Además es un programa que no acarrea una gran inversión económica en sus primeras etapas, por ello sorprende aún más que la Junta no lo haya implantado ya en provincias como la nuestra” ha señalado Henche.



La enmienda incluía los siguientes puntos y ha sido aceptada y votada por unanimidad por todos los grupos de la Corporación Provincial.



PROPUESTA DE TRANSACCIONAL QUE EL GRUPO POPULAR Y EL GRUPO VOX PRESENTAN A LA MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA TEI EN LOS CENTROS EDUCATIVOS



1. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a continuar trabajando, como lo viene haciendo en la formación de la unidad especializada “Agente Tutor” de la Policía Local, en colaboración con la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid, en el ámbito del acoso y ciberacoso, para conseguir prevenir y erradicar el mismo, así como el establecimiento de zonas libres de acoso.



2. El Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con los centros educativos, promoverá la implantación de programas específicos en la lucha contra el acoso escolar, entre ellos el Programa TEI (“Tutoría Entre Iguales”), la visibilización de la misma y la oposición frontal contra el acoso, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, tanto desde el punto de vista activo como preventivo. Para ello, mantendrá una reunión con los responsables del Programa TEI a los efectos de estudiar la implantación de un programa piloto en la ciudad, así como la posible extensión del mismo a otros centros educativos en función de las ratios y datos de acoso en cada uno de los mismos.



3. El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá, a través de las actuaciones contra el acoso escolar y el ciberacoso, el reconocimiento público de los centros educativos y/o socioeducativos que se comprometan a combatir el acoso en el marco de su ámbito de actividad.



4. El Ayuntamiento de Guadalajara insta a las Consejerías de Educación e Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a poner en marcha líneas de financiación para colaborar con los Ayuntamientos en la puesta en práctica de programas especializados, como el Programa TEI, encaminados a prevenir y erradicar el acoso y ciberacoso en los centros escolares.