El PP apoya las reivindicaciones del alcalde de Estriégana para reparar los daños producidos en la red de saneamiento por el temporal

El portavoz del Grupo Popular, Román García, y los diputados provinciales Octavio Contreras y Alberto Cortés, han visitado Estriégana con su alcalde Joaquín Trapero

jueves 29 de febrero de 2024 , 18:41h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, se ha trasladado hasta la localidad de Estriégana para interesarse con su alcalde, Joaquín Trapero, por algunas de las preocupaciones que tiene como responsable municipal tras el aluvión de agua que se produjo el pasado mes de diciembre y que dejó impracticable la zona del cruce con la carretera autonómica CM-110, que comunica con Sigüenza, entre otros municipios. García ha visitado la zona con los diputados provinciales Octavio Contreras y Alberto Cortés, que han podido comprobar los efectos de aquel temporal que “desbordó el río y destrozó parte del lateral de la carretera arrastrando piedras y tierra y reventando una arqueta y parte del colector”, tal y como ha explicado el alcalde. Los daños se produjeron a consecuencia de que el encauzamiento de la cuneta de la carretera CM-110, propiedad de la Junta de Comunidades, no admitió el caudal pluviométrico.



Como consecuencia, el Ayuntamiento tuvo que afrontar la reparación con ayuda de la Diputación pero costeando todos los materiales; un gasto que supuso un 5% del escaso presupuesto con el que cuentan en el ayuntamiento. Por ello, el alcalde pide ayuda porque todavía queda una parte sin arreglar y no es posible hacer frente desde el presupuesto municipal.



Desde el Grupo Popular de la Diputación han apoyado sus reivindicaciones para reparar los daños producidos en la red de saneamiento y para realizar las adecuaciones necesarias para que futuras tormentas no rebosen de los cauces y los caños transversales de la carretera. Piden, además, sensibilidad con estas situaciones sobrevenidas con las que tienen que hacer frente los pueblos más pequeños con escasos presupuestos.