VOX Guadalajara no participará en el acto de la Constitución con “quiénes la pisotean”

Los diputados y concejales de VOX en la provincia si asistirán a la concentración convocada por DENAES frente a la sede del PSOE

martes 05 de diciembre de 2023 , 17:39h

Los representantes políticos de VOX Guadalajara en las instituciones regional, provincial y municipales no participarán en el acto institucional con motivo del 45ª Aniversario de la Constitución que se celebra este miércoles en Guadalajara. Dónde si estará VOX es en la concentración convocada por la Fundación DENAES frente a la sede del PSOE de Guadalajara.



El presidente de VOX Guadalajara, Iván Sánchez ha asegurado este martes que “Los actos organizados son un intento del PSOE de blanquear que se están saltando la Constitución con su ley de amnistía y sus pactos con separatistas. No vamos a participar en actos junto a quienes pisotean la Constitución a diario”. Hay que recordar que tres de las instituciones convocantes del acto en Guadalajara, Gobierno de España, Junta de Comunidades y Diputación Provincial están gobernadas por el PSOE.



Concentración DENAES



Los representantes orgánicos e institucionales de VOX Guadalajara asistirán este miércoles a la concentración de la Fundación DENAES. Una acción convocada frente a las sedes del PSOE en todas las provincias bajo el lema: En defensa de la unidad de España. Contra el Gobierno que más ataca la Constitución. Tendrá lugar este miércoles 6 de diciembre a las 13:00 horas a en la calle Barranco del Coquín, 18.



Durante el acto se leerá un manifiesto a cargo del abogado guadalajareño Luis Sánchez. Es Licenciado en Derecho en la UVA Segovia. Máster en REBS de Urbanismo e Inmobiliaria. Actualmente es Land Manager en Alfanar Energía España y vicepresidente de la Asociación Deportiva Blecua Salan Viana. Fue portero de fútbol sala y ex jugador de Gestesa Guadalajara, Sigüenza, El Pozo y Ciudad de Guadalajara, así como responsable de Marketing y gestión en el Segosala. También es conocido por crear y organizar en sus inicios eventos como la Nochevieja Salones Guadalajara Green y otros en nuestra provincia.