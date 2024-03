VOX Guadalajara reúne a sus alcaldes y diputados para hablar de los problemas del campo

Los tres alcaldes de VOX en la provincia y los diputados nacional, regional y provinciales se han reunido en Molina de Aragón

miércoles 06 de marzo de 2024 , 20:14h

La situación del campo en la provincia de Guadalajara es una de las grandes preocupaciones para VOX. Los alcaldes de la formación en nuestra provincia Belén Manzano, de Torrejón del Rey; Jesús Manuel Refusta, de Embid y Rubén Marchamalo, de Robledillo de Mohernando se han reunido con sus diputados nacional, Ángel López Maraver; regional, Iván Sánchez y provinciales, José Luis Arcángel y Víctor Morejón en Molina de Aragón.



El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez ha recordado la iniciativa presentada por la formación en Toledo para incrementar las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes. “Mientras que en Castilla y León llegan a los cien mil euros con cinco requisitos fácilmente alcanzables.



En Castilla-La Mancha da igual que te quedes con dos, con tres o con cuatro nunca vas a superar los sesenta mil euros, con cuatro o cinco requisitos muy difíciles de conseguir. Además, entre el primero y el segundo no hay ninguna diferencia económica. Por ello tenemos que mejorar nuestro sector primario. Tenemos que hacer que el relevo generacional sea posible y qué mejor manera que facilitándole la entrada a los jóvenes en este sector tan difícil”, ha comentado al respecto de una iniciativa que no apoyaron PSOE y PP en el convento de San Gil.



Durante su visita a la comarca del Señorío de Molina, los diputados también estuvieron en Embid. López Maraver recalcó allí que “la comarca del Señorío de Molina es el claro ejemplo de las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista para con el mundo rural. Unas políticas de absoluto abandono y de ataque directo a las gentes que viven en el campo. No sólo estas políticas, sino que además ahora quieren dar la puntilla al campo y a todas sus gentes con el Pacto Verde Europeo. Promocionado por los burócratas de Bruselas y los personajes que viven en las ciudades, que dicen ser ambientalistas y que no entienden nada del campo”.



A este respecto ha ahondado en que “quieren acabar con el campo con una competencia absolutamente desleal. Con productos originarios de terceros países producidos con mano de obra esclava. Utilizando métodos de cultivo que no son legales en España. Quieren acabar con el mundo rural con políticas en las que cada vez se le aprieta más al agricultor y al ganadero. Son políticas que no hacen nada más que estrangular a quienes viven dentro de la Unión Europea”.



“Lo que tenemos que hacer en el Señorío de Molina es reducir la vía impositiva. Hacer que la gente pueda trabajar fácilmente y que conseguir montar un negocio, ya sea un ultramarino, una carnicería, un agricultor o un ganadero que quieren incorporarse, tengan fácil las cosas, reducirles el trámite burocrático”, ha concluido Iván Sánchez.