AIKE quiere facilitar la labor de la alcaldesa y los alcaldes pedáneos de Guadalajara

martes 27 de febrero de 2024 , 12:54h

Para atender las demandas y necesidades de los cuatro pueblo anexionados, con un tamaño y unas características muy diferentes a Guadalajara, el grupo municipal AIKE plantea medidas a nivel presupuestario y organizativo para facilitar la tarea de los representantes, así como la creación de unas brigadas específicas de mantenimiento. Estas propuestas se recogen también en las aportaciones que el partido municipalista ha hecho a los presupuestos, donde suman hasta seis enmiendas vinculadas directamente con las pedanías.



Guadalajara, 22 de febrero de 2024.- Celebradas las elecciones a las alcaldías en los pueblos anexionados AIKE da la bienvenida a Ismael Sánchez en Usanos y Carla Ayuso en Taracena, que se estrenan en el cargo, y también a Fernando Arroyo en Valdenoches y Andrés Herranz en Iriepal, que continúan su labor este mandato. Javier López-Roberts y Patricia Ron, presidente y vicepresidenta de la formación han detallado las propuestas que llevaran al Pleno del próximo viernes para tener más presentes a los pueblos anexionados e intentar facilitar el trabajo, difícil y totalmente voluntario, de sus representantes.



A nivel organizativo piden que se establezcan reuniones con una periodicidad bimestral para hacer seguimiento de las gestiones pendientes en cada una de las pedanías, para que su avance no dependa únicamente de las llamadas e insistencia de los representantes pedáneos. Además proponen que las reuniones del Consejo de Barrio número 8, el que incluye barrios anexionados y El Clavín, se reúna de forma rotatoria en los espacios municipales de los pueblos, facilitando la participación de los vecinos y vecinas. Al igual que ocurre con el debate de la ciudad, plantean que haya un espacio para el debate de las pedanías, dando oportunidad a la participación de los alcaldes pedáneos en el Pleno. A nivel económico consideran importante que en los presupuestos se mantenga una partida estable que permita programar actividades culturales, deportivas, festivas o de ocio. Y dado que la labor de los representantes pedáneos se hace de forma voluntaria y altruista, aumentar las dietas y gastos de representación para que, al menos, no les cueste dinero. Ron ha subrayado que “estas propuestas se recogen también en las aportaciones que el partido municipalista ha hecho al proyecto de presupuestos 2024, donde suman hasta seis enmiendas vinculadas directamente con las pedanías”.



AIKE vuelve a plantear la creación de brigadas municipales que ayuden a mejorar el mantenimiento de las cuatro pedanías, cuadrillas proporcionales al tamaño y al número de habitantes. Un recurso necesario y más eficaz para atender al cuidado y mantenimiento de las zonas y edificios municipales.



La aportación de los pueblos anexionados a la administración local puede parecer escasa si pensamos en el número de habitantes que tienen, afirma el Presidente, pero si tenemos en cuenta los ingresos que se han estimado con la instalación de parques fotovoltaicos en su territorio revierte la idea. “En 2022 insistíamos desde Aike en la necesidad de limitar el impacto de estos parques y de revertir en las pedanías al menos una parte de los ingresos que generasen las licencias de macrohuertos solares que se van a instalar en Iriépal, Taracena, Usanos o Valdenoches”, señala Javier López-Roberts.



A lo largo del mandato anterior AIKE ha insistido en la necesidad de hacer realidad los Planes Especiales de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de los cuatro pueblos, de realizar programas de extensión cultural y de ofrecer servicios bibliotecarios, de recuperar la historia cinematográfica de Iriepal y Valdenoches o de conectar las pedanías con la red de senderos urbanos.



“Las pedanías necesitan una gestión más cercana que tenga en cuenta sus necesidades y características, que son muy diferentes a las que tiene Guadalajara capital. Es necesario que el Ayuntamiento no las olvide ni las relegue, sino que las apoye y las integre”, finaliza Patricia Ron.