AIKE quiere garantizar una programación cultural diversa y consensuada para Guadalajara

viernes 22 de marzo de 2024 , 19:37h

Aike planteará en el próximo pleno una propuesta para crear un Comité de Programación, un órgano participativo para ofrecer a la ciudadanía una programación cultural consensuada, plural, coordinada y con una mejor difusión, garantizando la estabilidad de iniciativas culturales relevantes para la ciudad.



La propuesta, presentada por Susana Martínez, portavoz de AIKE en el Ayuntamiento, y Javier López Roberts, presidente del partido, busca la participación del sector cultural, de los profesionales de la ciudad y de las entidades culturales.



Este órgano serviría para consensuar una programación que tiene que ser diversa y plural para dar respuesta a los diferentes públicos. Martínez ha señalado la importancia de dar estabilidad y coherencia a la agenda cultural municipal, “que no dependa de la arbitrariedad del concejal del momento, que no se puedan desmantelar iniciativas que llevan años desarrollándose en la ciudad con una estupenda respuesta del público”. Un ejemplo tristemente cercano es la desaparición del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, FESCIGU, que tras más de veinte años alimentando la vida cultural de Guadalajara se marcha de Guadalajara por una decisión totalmente arbitraria del Partido Popular y VOX.



“Una perdida enorme para la ciudad y para las cientos de personas que durante una semana disfrutábamos de una cuidada selección de cortometrajes”, recordaba la concejala de AIKE. A esta perdida hay que sumar la falta de apoyo desde el Ayuntamiento a tres festivales más: Cine Lento, Ke Kaña y Panorámico. “Lo que supone, además de una perdida para la vida cultural de la ciudad, un desprecio del actual responsable de cultura, Javier Toquero, y de la alcaldesa, Ana Guarinos, a las personas y asociaciones que llevan años trabajando para enriquecer el panorama cultural de Guadalajara.



En un año donde el presupuesto municipal ha aumentado en más de cinco millones de euros, un 9% más, donde la partida para programación cultural se mantiene como en ejercicios anteriores, Guadalajara ve reducida drásticamente su oferta cultural. Javier López-Roberts hacia hincapié en señalar que la cultura es un bien de toda la sociedad, que no necesita bandos ni frentismos, y se mostraba alarmado por la falta de argumentos para eliminar estas ayudas en un año que sube considerablemente el presupuesto municipal. También advertía de la falta de diálogo y el trato despectivo que ha demostrado el equipo de Gobierno con los colectivos afectados, como se pudo comprobar en el último Pleno cuando Luis Moreno, director del FESCIGU, realizaba una pregunta sobre la falta de apoyo al festival.



La propuesta del grupo municipalista con este Comité de Programación es generar una herramienta donde participen los responsables de área de cultura y de programación, donde haya representación del equipo técnico municipal y se implique a los profesionales del sector. Un órgano para mejorar también la coordinación de la agenda cultural de la ciudad y la difusión de la misma, evitando contraprogramar actividades e intentando que la información cultural llegue cada vez a más vecinos y vecinas, facilitando el acceso a la oferta cultural de la ciudad de toda la ciudadanía.