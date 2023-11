AIKE lamenta que no se hayan presentado proyectos al Programa 2% Cultural de Guadalajara

viernes 10 de noviembre de 2023 , 12:42h

Aike señala que este año el Ayuntamiento de Guadalajara no ha presentado ningún proyecto a la convocatoria del Ministerio que financia proyectos de rehabilitación y conservación del patrimonio, lo que consideran una oportunidad perdida para la ciudad.



El 15 de octubre concluía el plazo de presentación de solicitudes del Programa 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes de patrimonio histórico. Desde el grupo municipal Aike lamentan que el Ayuntamiento de Guadalajara no haya presentado en esta ocasión ningún proyecto, lo que consideran una oportunidad perdida para el patrimonio de la ciudad.



Recuerdan desde la formación municipalista que en los últimos años gracias a las ayudas del 1,5% Cultural se ha intervenido en dos BIC (Bienes de Interés Cultural) como son la verja del complejo de Adoratrices, obra de Ricardo Velázquez Bosco, y el Alcázar Real, actuando en la consolidación de los muros y construyendo una rampa peatonal. “Para poder seguir recuperando el patrimonio de la ciudad necesitamos buscar apoyos económicos y proyectos de cofinanciación, no haber presentado ningún proyecto, dejar pasar esta esta convocatoria, es una demostración más del poco interés que se pone en recuperar el patrimonio de la ciudad” señala la concejala Susana Martínez.



Estas dos obras han supuesto una inversión de un millón y medio en la ciudad, la aportación que ha llegado del Estado supone más de un 1.100.000 euros. “Son muchos los proyectos que se podían haber presentado, el estado del patrimonio de la ciudad así lo evidencia. Solo con planificación y buscando alianzas con otras administraciones podremos intervenir en los BIC y avanzar en proyectos como la recuperación del Alcázar, donde se ha desarrollado unicamente una primera fase pero donde queda todo lo importante por hacer, más allá de la rampa y el gran muro de hormigon” añade Jorge Riendas, miembro de Aike.



Dentro de las ayudas del 2% Cultural caben todo tipo de proyectos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de bienes inmuebles. “No nos podemos conformar con el discurso derrotista del equipo de Gobierno del Partido Popular y Vox sobre la situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara, al no hay dinero hay que añadirle trabajo, proyectos, para no dejar pasar oportunidades como esta convocatoria”, concluye Riendas.



El 2% Cultural nace en la Ley 16/1985 que estableció la obligatoriedad de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural o al fomento de la creatividad artística. Un porcentaje que ha ido incrementándose hasta llegar al 2% actual y que ha supuesto para pueblos y ciudades de toda España una linea de ayuda muy útil para afrontar obras de rehabilitación y conservación. Con este mismo espíritu Aike ya planteó en el año 2021 una propuesta para invertir anualmente un porcentaje del 10% del remanente de tesorería en patrimonio. Así año tras año, de una forma constante y planificada, se garantizaría al menos una inversión fija en mantenimiento y conservación de los edificios más importantes de la ciudad.