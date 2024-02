Asenjo critica que el PSOE de Page y Alberto Rojo sustenten con sus votos al peor gobierno de la historia democrática de España

La diputada regional del PP por Guadalajara, asegura que Page es responsable por omisión, porque con los ocho votos de los parlamentarios nacionales socialistas de la región, incluido el de Alberto Rojo, podría actuar en consecuencia a sus palabras y no lo hace”

martes 27 de febrero de 2024 , 12:35h

“Dos guardias civiles muertos en Barbate por falta de medios, los agricultores paralizando España, el caso de Koldo García y Ábalos… y suma y sigue. Estamos ante el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país”. Así se ha pronunciado esta mañana en rueda de prensa la diputada regional de Partido Popular por Guadalajara, Itziar Asenjo, quien además ha añadido “que a todo lo anteriormente expuesto tenemos que sumarle “un presidente extorsionado y una legislatura dirigida por Puigdemont”.



Ante este funesto escenario, Asenjo se ha preguntado ¿qué hace Emiliano García Page y el socialismo castellano-manchego para evitarlo?, y ¿qué hace el socialista Alberto Rojo para frenar esta deriva?”. Lamentablemente, “votan a favor de lo que les diga su jefe de filas, Pedro Sánchez”.



La diputada regional ha denunciado que “lo único que hace Page es prohibir que se debatan asuntos de ámbito nacional en las Cortes. Decir ha dicho mucho, pero lo único que ha hecho es limitar el debate de asuntos que afectan a Castilla-La Mancha”.



Asenjo ha aseverado que Page “es responsable por omisión, porque con los ocho votos de los parlamentarios nacionales socialistas de la región, incluido el de Alberto Rojo, podría actuar en consecuencia a sus palabras y no lo hace”.



La diputada regional ha señalado que los agricultores y ganaderos de Guadalajara tienen que saber, que el pasado jueves “el PSOE de Page votó en contra de 27 medidas necesarias que el PP-CLM llevó al pleno de las Cortes; el PSOE votó en contra de eliminar el componente ecologista de la PAC, el PSOE votó en contra del plan regional por el agua y el PSOE votó en contra un fondo de contingencia para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y de nuestra provincia”.



Además, “la Guardia Civil de Guadalajara tiene que saber, que el pasado jueves el PSOE de Page se negó a leer una declaración institucional en las Cortes regionales en defensa de la Guardia Civil, una declaración que reclamaba a Marlaska que dotara de medios a los agentes” .



En este sentido, Asenjo ha recordado que la falta de agentes en Guadalajara “provoca inseguridad ciudadana” en los 288 municipios de la provincia y ha reprochado a Marlaska que además de no dotar de medios a la guardia civil “esté suprimiendo los puestos auxiliares, quitando la presencia de la guardia civil en nuestra provincia”. A su juicio, “no es viable sustituir agentes por cámaras de seguridad, es imposible que la gente quiera ir a vivir a los pueblos en estas circunstancias”.



En definitiva, la parlamentaria regional ha señalado que la provincia de Guadalajara tiene muchas carencias y ha aseverado que es imprescindible “apostar por el fomento del empleo, y por la mejora de los servicios como la educación, la sanidad y la seguridad para que nuestros pueblos no mueran”, pero lamentablemente el PSOE de esta provincia, de esta región y de España no lo está haciendo”. Por el contrario, Asenjo ha afirmado que el Partido Popular va a seguir defendiendo a Castilla-La Mancha y a Guadalajara, “vamos a seguir apoyando las reivindicaciones de la Guardia Civil, de los agricultores y de los ganaderos y vamos a seguir reclamando los servicios que se merece nuestro medio rural”, ha zanjado.