Itziar Asenjo asegura que “Page es un sanchista más” y le pide “que cambie la estrategia del bulo y el teatro”

La parlamentaria regional del PP asegura que “a Page le interesa que Pedro Sánchez siga en el Gobierno, para que él pueda seguir con su teatrillo cuando en realidad son lo mismo”

viernes 10 de mayo de 2024 , 19:22h

La diputada regional del PP por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha pedido hoy al gobierno socialista de Page “un cambio de estrategia urgente en su forma de hacer política” porque “más allá de que pueda hacer el ridículo, ya está resultando hasta cómico”. Se ha referido a los “bulos, insultos y teatro” que unen a Page con su jefe Sánchez, “por más que salga en los medios de comunicación simulando un falso enfrentamiento cuando la realidad es la sumisión absoluta a las políticas sanchistas, en perjuicio de los castellano-manchegos”. Incluso, ha añadido la diputada regional, “le ha apoyado hasta en lo personal pidiéndole que no se fuera, y acudió al Comité Federal del PSOE no a defender a Castilla-La Mancha, sino sus intereses personales, porque lo que le interesa a Page es que Sánchez se quede para seguir con sus teatrillos en los medios de comunicación”.



Asenjo ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa en Azuqueca de Henares acompañada por el portavoz del PP en este Ayuntamiento, Mane Corral, y su compañero en las Cortes regionales Nacho Redondo.



Además, ha lamentado, “no solo que Page y Sánchez sean lo mismo, sino que los diputados del PSOE en el Congreso también son lo mismo que los diputados socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha”. Y ha puesto como ejemplos que “no han reconocido que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones e impedido cualquier medida tendente a romper la unidad de la nación española, como por ejemplo la autodeterminación; eliminaron el delito de sedición y malversación; no apoyan la separación de poderes o defienden la Constitución como se debe; y no están apoyando tampoco a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.



“Esto mismo están haciendo los diputados regionales del PSOE que no apuestan por una financiación autonómica que se negocie en una mesa común con todas las comunidades o se han negado a debatir sobre la amnistía”, ha aseverado Asenjo.



Por otro lado, ha afeado a Page su actitud “ninguneando” a profesores, personal sanitario, agricultores, ganaderos… “solo porque alguien critica su gestión, muy propio también de su jefe de Sánchez que no asume la crítica a su, en este caso, no gestión”.



Por el contrario, la parlamentaria regional ha abogado “por otro tipo de política en la que nosotros, desde el Partido Popular, creemos: basada en el consenso y en las propuesta de soluciones” y sobre esto se ha referido al tema del agua, “tan de actualidad en este momento”. “Pacto Núñez viene solicitando a Page que convoque la Mesa Regional por el Agua”, como se acordó hace 15 días en el último pleno de las Cortes, ha recordado Asenjo, a lo que ha preguntado a Page “cuándo piensa llevar al Congreso todas las medidas que se hablaron el día del pleno y ese Pacto Regional por el Agua”.