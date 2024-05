Nacho Redondo clama al Gobierno de Page para que se ponga como prioridad solucionar la larga lista de espera en las valoraciones de discapacidad

El diputado regional del PP por Guadalajara considera fundamental poner solución a la lista de espera de dos años en las valoraciones de discapacidad por todas las personas que se encuentran afectadas esperando una respuesta

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de mayo de 2024 , 18:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A las puertas del Centro Base de Guadalajara, dependiente de la Junta de Comunidades, el diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha alzado la voz para pedir al Gobierno de Page que se ocupe de solucionar el problema de la lista de espera de las valoraciones de discapacidad, el proceso por el que se reconoce, califica y declara el grado de discapacidad de una persona que presenta una deficiencia física, psíquica o sensorial, de carácter permanente.



En nuestra provincia, como explicó Redondo, el retraso es de dos años, cuando por ley el plazo máximo son seis meses, y por esto mismo, el diputado regional llevó el asunto a las Cortes de Castilla-La Mancha la semana pasada. “No se ha avanzado nada, se sigue esperando una contestación por parte del Centro Base, y es necesario que se resuelva lo antes posible”, ha reclamado Redondo que ha estado acompañado por uno de los padres que sufren esta situación con un niño de año y medio que presenta una cardiopatía congénita, concretamente Tetralogía de Fallop, diagnosticada en la ecografía de la semana 19 de gestación.



El parlamentario regional asegura que, desde que nació en septiembre de 2022, no le han dado cita en el Centro Base para su valoración, y la necesidad es obvia porque, derivado de esto, al no haber sido valorado, “no ha recibido atención temprana, la madre como cuidadora del menor tuvo que solicitar excedencia en el trabajo y el padre tuvo que optar por una reducción de jornada”. Tampoco ha recibido ningún tipo de prestación como ayuda ni beneficios derivados de la valoración. “Tan solo pedimos que valoren a mi hijo, yo no vengo aquí pidiendo dinero, vengo pidiendo un papel con una valoración”, ha clamado el padre del pequeño.



“Es muy difícil que el Gobierno se jacte que se dedican 3.400 euros por persona en labores de Bienestar Social al año, y que no se dediquen con eficiencia para poder atender a estas personas”, ha lamentado Nacho Redondo refiriéndose a que “ayer mismo, el presidente Emiliano García-Page, en Azuqueca, hizo un anuncio por el que al final dice que van a movilizar 121 millones de euros para cosas que tienen que ver con el apoyo a la ciudadanía para el trabajo, bienestar social, y asistencia sanitaria”. Pero, al final, ha añadido, “es lo siempre, yo invito y pagas tú, porque se movilizan muchos millones de euros pero esto -en referencia al Centro Base-, sigue estando infradotado y no se están solucionando los problemas”.



El diputado regional por Guadalajara ha manifestado que “necesitamos un cambio de rumbo, necesitamos que se separen las políticas de Page de las de Sánchez para poder mejorar de verdad en pro de los ciudadanos, no hacer anuncios vacíos que nada tienen que ver con la salud y el bienestar de las personas”. También recordó que las listas de espera quirúrgica van ya por 37.600 personas en Castilla-La Mancha.



Nacho Redondo también ha estado acompañando por una mujer de 48 años diagnosticada en mayo de 2023 con Fibromialgia grado agudo, a lo que la asistente social le dijo en junio del mismo año que le correspondería un 49% del grado de discapacidad; pero hasta hoy no se han puesto en contacto con ella con todo lo que también conlleva como en el anterior caso.



Por todo ello, desde el Grupo Popular seguirán trabajando para insistir al Gobierno de Page que preste atención a este tema para dar solución a los afectados cuanto antes.