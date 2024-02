Bienvenidos al euroescepticismo

En el último pleno de Diputación el PP llevó una moción de apoyo a agricultores y ganaderos de nuestra provincia. La noche antes del pleno el PSOE se sumó a la misma añadiendo algunos puntos y retirando otros. Finalmente, quedó una bonita moción conjunta entre PP y PSOE, en la que se decía lo mismo que lleva años diciendo VOX. Como no podía ser de otra forma, contó con nuestro apoyo.



Entre los puntos que retiró el PSOE de la moción original había una mención a “la formalización y desarrollo de un Pacto Nacional del Agua que pueda dar futuro a toda España”. Nueva prueba de que PSOE y PP viven mucho mejor enfrentando a los españoles por el agua. No están nada interesados en buscar soluciones que permitan que el agua llegue a todos los rincones de nuestra geografía.



Enumeraron una serie de justas reivindicaciones que el campo español lleva años reclamando. Eso sí, pasando de puntillas y sin explicar todas las causas y motivos de la actual situación. Sorprende escuchar al diputado provincial delegado de la Agenda 2030 decir qué él sí conoce realmente las reivindicaciones de nuestro campo. ¿Será que no sabe leer? Porque las pancartas en los tractores son bien claras contra esa agenda que defiende y promueve.



Desde VOX, presentamos una enmienda de adición a su moción pidiendo denunciar el Pacto Verde Europeo y las políticas inspiradas en él, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Ley de Restauración de la Naturaleza y la Estrategia por la Biodiversidad. Estos son los verdugos del sector primario europeo y culpables de la criminalización de los trabajadores del campo, su actividad, tradiciones y modo de vida para imponer al campo los objetivos climáticos de la Unión Europea. Como era de esperar, no la aceptaron ni unos, ni otros.



Se trata de un pacto aprobado y pergeñado a espaldas de los agricultores y ganaderos por la Comisión Europea y su presidenta, del Partido Popular Europeo, Úrsula Von der Leyen. Un Pacto Verde pilotado por el socialista holandés, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde. Aprobado un infausto 15 de enero de 2020 por populares, socialistas, ultraizquierdistas y verdes. Con el voto en contra de los Conservadores y Reformistas Europeos donde están nuestros eurodiputados de VOX, junto a la presidenta italiana Giorgia Meloni y otros grupos defensores de la soberanía nacional y alimentaria.



No sorprende esa unidad de acción entre Génova y Ferraz. Han votado igual en el 87,8% de las votaciones celebradas en Bruselas desde las europeas de 2019. Ahora que se acercan las elecciones, teatralizarán un distanciamiento público en sus declaraciones. Mientras tanto, pactarán políticas comunes en Bruselas y también en la plaza Moreno de nuestra capital.



Lo que ahora abrazan en Diputación, ya lo advertía VOX el 5 de febrero de 2020. Aquel día nuestro diputado nacional, Ángel López Maraver, presentaba una propuesta en el Congreso instando al Gobierno a apostar por una PAC más justa, y a no firmar el acuerdo con Mercosur. Llegan 4 años tarde. Y es que Maraver está en Madrid para votar por los intereses de Guadalajara, como le pedimos sus votantes. Otros partidos tienen diputados que votan a favor de la amnistía, y dudo mucho que lo quieran sus votantes guadalajareños.



El campo es el sector más regulado de la economía española. Más de 1300 normativas, regulaciones y leyes aprobadas en España entre 1995 y 2020. Sus efectos son la invasión de productos extracomunitarios sin ningún control fitosanitario, competencia totalmente inalcanzable para nuestros agricultores y ganaderos que sí cumplen con los requisitos de la Unión Europea.



Un claro ejemplo del fracaso de esta política liberticida, firmada por PP y PSOE en Europa en 2020, es lo que pasó con la lavanda hace casi dos años. Algo tan alcarreño que Bruselas calificó de tóxica y quiso erradicar. Finalmente, la presión de Francia y su Provenza, detuvo aquella tropelía.



Hablan en su moción de apoyo a los agricultores y ganaderos. Sin embargo, no apoyaron la iniciativa que VOX presentó el 11 de enero en las Cortes de Castilla-La Mancha para favorecer la incorporación de los jóvenes al sector agrario en la región y fomentar el relevo generacional.



Hace cuatro años, llamaban euroescéptico a VOX por defender los intereses del campo español frente al Pacto Verde. ¿Son euroescépticos ahora PSOE y PP por defender lo mismo que decía VOX? Como dije en el pleno, no se puede producir en verde estando en números rojos.



Tribuna abierta de José Luis Arcángel,

portavoz de VOX en la Diputación de Guadalajara