La Unión de Castilla La Mancha SE DESMARCA de la firma del Acuerdo con el ministerio

COMUNICADO DE LA UNION DE UNIONES DE CLM

sábado 06 de abril de 2024 , 13:58h

A través del presente comunicado, desde La Unión de Uniones de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha nos desmarcamos rotunda y públicamente de la firma de adhesión acordada entre la Unión de Uniones estatal y el Ministerio de agricultura con 43 medidas de apoyo al sector agrario.



El Ministerio de agricultura ha presionado para que la Unión de Uniones esté en la firma del documento, para poder entrar a negociar sus propuestas ya que, de no ser así, quedarían fuera de la negociación.



Nuestros compañeros han entendido que lo mejor es negociar desde dentro para no dejarlo en manos de otros, pero nosotros entendemos que no, ya que antes de cualquier firma es necesario negociar, por lo que rechazamos la firma de este documento que claramente es insuficiente.



Es necesaria mayor claridad y contundencia en las medidas a tomar desde el Gobierno español para que el sector profesional agrario sobreviva.



Esta situación nos hace plantearnos seriamente nuestra posición en el organigrama de la Unión de Uniones estatal. Cuestión que iremos abordando en los próximos días.



Es todo cuanto queremos trasmitir al sector agrario castellano-manchego y a la opinión pública, a 5 de abril de 2024.