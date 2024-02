El proyecto CER de Quer ha evitado que 144 gatos más deambulen por las calles del municipio

miércoles 21 de febrero de 2024 , 20:19h

Desde el año 2020 el Ayuntamiento de Quer trabaja en la gestión de población felina mediante CER (Captura, Esterilización y Retorno), un procedimiento que tiene como fin controlar la sobrepoblación de gatos mediante esterilización, reduciéndola progresivamente al evitar su reproducción descontrolada.El CER además contempla un abordaje integral del problema ya que se trabaja en la localización de camadas no atendidas para sacarlas de las calles así como también de gatos adultos socializados en situación de abandono. Además de forma paralela, se realizan acciones de concienciación de los vecinos propietarios de gatos en el cumplimiento de sus obligaciones de identificación y esterilización de gatos propios.Los gatos comunitarios pueden llegar a sufrir vidas penosas en la calle, sobre todo los gatos socializados caseros, que después de ser expulsados de sus hogares anteriores tienen serias dificultades para sobrevivir a las hostilidades del exterior. Buscan atención y refugio en casas ajenas y su presencia termina provocando quejas vecinales.Ya en la Ley 7/2020, de 31 de agosto de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha se indica la responsabilidad de la administración de hacerse cargo del control de las colonias felinas. De manera general, puede decirse que han sido las asociaciones y los particulares quienes han intentando darle solución al problema por su cuenta, en muchos casos con pocos recursos.La nueva ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha ampliado y detallado estas funciones de la administración con el fin de acelerar el proceso de control de población felina, de una manera ética y eficaz.Una de las novedades de esta ley es que regula la cría de gatos, para que corresponda únicamente a personas inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Así, se deben identificar y esterilizar todos los gatos antes de los seis meses de edad, excepto los que estén inscritos como reproductores.El objetivo es luchar contra la reproducción incontrolada, las camadas no deseadas y los abandonos y de esta forma reducir la población de gatos en la calle.La sobrepoblación de gatos se debe, fundamentalmente, a una tenencia poco responsable de gatos, y a la falta de supervisión y sanciones al respecto. Lo que se pretende con la Ley es equiparar el estatus de responsabilidad de los propietarios de gatos al de los propietarios de perros. En la actualidad, los perros ya no deambulan por las calles de los pueblos como antaño. Este logro se ha conseguido mediante legislación, concienciación y servicios para solucionarlo. Y por supuesto, gracias a la labor de entidades protectoras.Hasta la fecha, en Quer se han esterilizado 116 gatos, 66 hembras y 50 machos, con un número de gatos no nacidos de 104. Y se han dado en adopción a 40 crías. Lo que supone 144 gatos que no están en las calles del municipio.Por barrios, hasta ahora se han esterilizado 31 gatos en el casco antiguo, 2 en el barrio de Los Enebros, 45 en Miravalles, 23 en el Polígono Industrial y 15 en Barrio de la Virgen Blanca/Calle Escuelas.El Ayuntamiento considera que el casco antiguo está controlado en un 90%, lo que supone una excelente noticia. Ahora, lo único que se necesita en la zona es una vigilancia para detectar nuevos individuos y proceder a su esterilización. En realidad, lo que supone es una población sólo de gatos adultos en la zona, que tenderá a desaparecer.Este avance ha sido posible gracias a la implicación de los vecinos del barrio. El Ayuntamiento recuerda que es indispensable que los vecinos informen puntualmente de los animales que deambulan o son alimentados, porque de esta forma es como se consiguen resultados como los del casco histórico.Ahora los esfuerzos se centran en el barrio de Miravalles, donde actualmente se centran la mayoría de los problemas de la colonia felina incontrolada. La tipología de urbanismo de este barrio, de alta densidad de viviendas, la existencia de alimentadores no colaboradores así como los propietarios de gatos que no censan a sus animales, dificultan los progresos para el control de la colonia felina.Por ello, el Ayuntamiento informa que en los próximos días van a comenzar las capturas de gatos para esterilización y marcaje en el barrio Miravalles, y, por lo tanto, se ruega a los vecinos propietarios de gatos, que lo comuniquen en la dirección de correo [email protected] , aportando fotografías para identificarlos, así como la dirección de la vivienda.La razón es la de evitar malos entendidos y no capturar gatos con propietario que, de no tener información serán esterilizados y marcados. Además, si son sociables se tratará de sacarlos en adopción, al no tener propietario declarado.Igualmente se recuerda a las personas que alimentan gatos comunitarios que deben adherirse a las indicaciones del programa CER.El Ayuntamiento de Quer está realizando un gran esfuerzo en este sentido, y observando sus obligaciones como administración para avanzar eficazmente en el cumplimiento de la ley con respecto a la sobrepoblación felina. Contando con la colaboración vecinal en Miravalles, muy pronto llegarán a este barrio tasas de control tan efectivas como en otras zonas del municipio.