VOX CLM exige a la Junta que rechace la Agenda 2030 por el perjuicio que provoca al sector agrícola

Asimismo, instan al Gobierno a implementar una correcta defensa del sector agroganadero que asegure la soberanía alimentaria nacional

martes 04 de junio de 2024 , 13:16h

El presidente regional de VOX en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado hoy la presentación de una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para rechazar la Agenda 2030, argumentando que es contraria a los intereses del sector primario de la región.



En una entrevista en la cadena pública Castilla-La Mancha Media, David Moreno subrayó la importancia del sector primario, incluyendo la agricultura, la ganadería y todos los sistemas productivos de la región como pilares fundamentales de la economía y la cultura de Castilla-La Mancha. "La Agenda 2030, con sus políticas y regulaciones, amenaza la viabilidad de nuestros agricultores y ganaderos. Estas medidas no sólo son perjudiciales para nuestra economía, sino que también ponen en riesgo nuestras tradiciones y modos de vida", afirmó Moreno.



El líder regional de VOX destacó que su partido está comprometido con la defensa de los derechos e intereses de todos los trabajadores del sector primario. "Nuestros agricultores y ganaderos necesitan apoyo real y políticas que promuevan su desarrollo sostenible, no imposiciones que los asfixien y dificulten su labor diaria. La Agenda 2030 impone restricciones que no se ajustan a la realidad de nuestra región y que pueden tener consecuencias desastrosas para el campo castellanomanchego", añadió.



Moreno explicó que la iniciativa presentada en las Cortes exige a la Junta que rechace la Agenda 2030 por el perjuicio que provoca al sector agrícola y asimismo, insta al Gobierno a implementar una correcta defensa del sector agroganadero que asegure la soberanía alimentaria nacional.



"Es momento de que las instituciones de Castilla-La Mancha se posicionen firmemente en contra de esta agenda y defiendan a nuestros productores. Debemos proteger nuestro campo y garantizar su futuro", enfatizó.



En su intervención, David Moreno hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que voten a VOX en las elecciones europeas del próximo domingo “para levantar la voz en defensa de nuestro sector primario y a rechazar cualquier política que amenace nuestra forma de vida y nuestra economía", concluyó.