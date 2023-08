Cine y teatro acompañaron la sencilla celebración de la Virgen Blanca de Quer

La fiesta tradicional la recuperó la Hermandad de la Virgen de la Blanca de Quer, en el año 2005, de manera que en 2023 ha cumplido su XVIII Edición. Desde su inicio ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Quer

martes 08 de agosto de 2023 , 13:23h

Quer ha celebrado este fin de semana su fiesta patronal en honor a la Virgen Blanca, en la que ha sido la XVIII celebración después de su recuperación como fiesta patronal.



En la edición de 2023, la Hermandad de Nuestra Señora de La Blanca, que es la que organiza los actos religiosos, ha recuperado la celebración en la Plaza de Juan Pablo II, de su ritual de las velas.



En primer lugar, la Plaza de Juan Pablo II se rodeaba de antorchas encendidas para darle solemnidad a la celebración. A continuación, y después de que la talla de la Virgen Blanca saliera a la Plaza de Juan Pablo II, el párroco local, Jesús Mondejano, dirigía la oración de vísperas, en la que cada uno de los presentes formuló sus deseos, para que se cumplan y depositó una vela a los pies de la talla de la patrona de Quer, que descansa en la Iglesia Parroquial dedicada a su advocación. Para finalizar, los presentes compartieron bollos y un refresco, en una fresca noche veraniega setera, por cortesía de la Hermandad.



En la jornada del sábado, la Hermandad recuperó también la procesión de la patrona de Quer, que recorrió las calles del casco histórico sobre una carroza empujada por los fieles seteros. Al terminar la procesión, el Ayuntamiento, como es costumbre, ofreció un refresco a todos los presentes, igualmente en la Plaza de Juan Pablo II:



Este año, esta celebración, entrañable, se ha acompañado con dos espectáculos, uno teatral, en la noche del viernes, y una proyección cinematográfica, el sábado.



El viernes, en la misma plaza de Juan Pablo II, se representó la obra El retorno de los cómicos clásicos, un espectáculo que aprovecha los textos clásicos para hacer una revisión del hombre actual, de su sociedad y sus costumbres, manteniendo siempre un esquema de jovialidad no exenta de actitud crítica no ácida, pero al menos mordaz. La obra es también es una invitación a la relectura de algunos de los textos mejor escritos en castellano de todos los tiempos.



El sábado, después del refresco ofrecido por el Ayuntamiento, se proyectó la película “Padre no hay más que uno 3”, con gran afluencia de público, en la Plaza del Ayuntamiento.



Los voluntarios de Protección Civil de Quer han estado presentes en la fiesta patronal, como siempre, apoyando labores de control y desvío de tráfico y de logística.