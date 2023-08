La escuela de Diogo (Senegal) necesita la solidaridad setera

jueves 10 de agosto de 2023 , 11:21h

El Ayuntamiento de Quer, en colaboración con La Garita Podcast, el programa de radio que se graba periódicamente en Quer, donó cien camisetas, así como diverso también material escolar y deportivo a niños/as de Senegal.



Esta acción solidaria se emprendió a raíz de un viaje a Senegal que los chicos del programa, Juampa y Borja, hicieron a Diogo, una localidad costera, a 150 kms de la capital de Senegal (Dakar). Diogo Sur Mer es un pueblo costero de la provincia de Thies, en Senegal. No cuenta con tendido eléctrico ni asfaltado, pero si con una escuela primaria.



En la escuela, conocí a Diandy, su director, así como a los dos profesores que dan clase a mas de 90 niños de entre 7 y 12 años. Una vez allí, los chicos de La Garita percibieron otra serie de necesidades acuciantes.



“En mis conversaciones con Diandy pude ver a una persona que no se limitaba a hacer su trabajo, si no que se entrega completamente a los niños. Se desplaza frecuentemente a otras localidades para conseguir todo lo necesario para sus alumnos. Exprime al máximo el material con el que cuenta y lo más importante, motiva a sus alumnos a seguir estudiando en un lugar donde las oportunidades académicas son limitadas y costosas”, cuenta Juampa.



Este año han conseguido que el 100% de sus alumnos de último curso promocionen para cursar estudios secundarios. “Sigo hablando con Diandy y otros profesores de forma recurrente. Lo que me ha movido a ayudarles es su vocación, su amor hacia la profesión y a sus alumnos, como dan mucho más de lo que reciben. Esta muestra de amor tan grande aun en dificultad es lo que me ha motivado a ayudar a esta escuela”.



Durante su viaje, Juampa y Borja pasaron tiempo con muchos de los niños que asisten al colegio, percibiendo que una pequeña ayuda puede ser una diferencia decisiva en su futuro.



La escuela se encuentra con graves problemas de infraestructura. El techo presenta oxido y daños debido a una mala instalación a la que se suman el salitre y las inclemencias temporales. Las ventanas y puertas también presentan defectos.



“En Europa nadie se pregunta por el estado de la escuela de sus hijos, de si les entra agua por el tejado, o si este se cae. La escuela debería ser un lugar seguro y tranquilo, donde los niños sean motivados a desarrollar su mente y a continuar sus estudios más allá de los niveles básicos”, sigue Juampa.



Por eso, con la colaboración para su divulgación por parte del Ayuntamiento de Quer, se pone en marcha una campaña de crowfunding para obtener los fondos suficientes para reparar el edificio antes de que comience el próximo curso. “Para ello pedimos un presupuesto a un constructor local que ha sido revisado por el director de la escuela y el alcalde de Diogo”, añade el locutor de La Garita Podcast.



Si se supera la recaudación, el excedente será destinado a comprar suministros escolares y costear el envío de una impresora láser que ha sido cedida por una empresa para el colegio. Con esto, se evitará que los profesores tengan que recorrer 4 kilómetros en carro por la playa para imprimir material en Faz, el pueblo mas cercano con electricidad.



