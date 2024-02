Alfonso Esteban: “Que el gobierno regional haga sus deberes con Los Olmos y deje de acusar al Ayuntamiento”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 16 de febrero de 2024 , 19:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“Las obras de la residencia de los Olmos no están pendientes de la licencia municipal, sino de que acabe la información pública de un estudio de detalle, que termina el 29 de febrero, que la Junta tardó más de un mes el publicar”.



De este modo responde el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, a las declaraciones del delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, en las que dice estar a expensa del Ayuntamiento de Guadalajara para la licencia de obra.



“El delegado de la Junta no se estudia los temas y no tiene rigor mental”, ha señalado Esteban, recordando que la Junta de Gobierno Local aprobó en sesión del 12 de diciembre de 2023 el sometimiento a información pública del Estudio de Detalle de la parcela situada en la calle Hospital nº1, donde se construirá esta residencia, estudio obligado por el retranqueo de linderos planteado por la propia Junta.



“Si la Junta no publica este anuncio hasta el 1 de febrero dicho anuncio en el DOCM, es que no tiene mucha prisa o que no ha hecho los deberes, que elija Escudero la causa, pero que no escurra el bulto acusando a otra administración de demoras inexistentes”, ha concluido Esteban.