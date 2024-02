VOX acusa de sectarismo con Robledillo de Mohernando al delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García

El Ayuntamiento ha ofrecido a la Junta de Comunidades dos alternativas para hacer más eficaz la lucha contra incendios en la zona

jueves 15 de febrero de 2024 , 15:42h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez y el portavoz de VOX en la Diputación Provincial, José Luis Arcángel han acompañado al alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo. El motivo es hacer públicas las amenazas recibidas por el primer edil de la localidad campiñera por parte del delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta en Guadalajara, Rubén García.



Las amenazas llegan cuando un medio de comunicación provincial hace pública una noticia sobre dos proyectos del equipo de Gobierno de VOX en Robledillo de Mohernando. Por un lado, ubicar un avión de extinción de incendios en el Aeródromo de Robledillo para atender a toda la zona. Y por otro, la creación de una balsa para surtir a helicópteros, aprovechando el agua de un manantial.



“A finales de 2023, la corporación municipal contó el proyecto a la Delegación de Agricultura y se lo propuso a diferentes agentes ambientales, y por su parte, no había ningún problema. Esta última semana, he tenido una llamada del delegado de Desarrollo Sostenible en la que me dijo que antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento administrativo, ya teníamos cancelado cualquier tipo de proyecto que iniciemos en este pueblo”, ha explicado el alcalde.



Sánchez por su parte ha lanzado varias preguntas a Rubén García: “¿Cuál es el problema que tienen ustedes con el alcalde de VOX de Robledillo de Mohernando para llamarle y amenazarle con que no va a salir ningún proyecto en este municipio? Díganlo, que les han quitado el Gobierno, que les han quitado la Alcaldía. Pues trabajen, que es lo que tienen que hacer y miren por el desarrollo de todos los vecinos de Guadalajara, no solamente por el interés suyo propio”.



Hay que recordar que, en las últimas elecciones municipales, VOX acabó con veinte años de gobiernos socialistas en el municipio obteniendo una mayoría absoluta. El también presidente de VOX Guadalajara, Iván Sánchez ha recordado que “tenemos un alcalde que está dispuesto a mojarse de verdad por su pueblo. Para que crezca, para que tengan mejores servicios todos, porque al final esto sería algo para todos los vecinos de la Sierra Norte. Y en cambio tenemos a un partido, como dijo el otro día la señora Abengózar, el Partido Nacional Socialista, que aplica su rodillo y llama amenazando al alcalde de VOX. Diciéndole que no se va a poder ejecutar ningún proyecto en este municipio porque claro, se les ha quitado ese Gobierno al Partido Socialista y ahora gobierna VOX”.



Un proyecto para toda la sierra

Marchamalo ha explicado que: “En estos momentos, la única pista que se encuentra en toda la Sierra Norte de Guadalajara está ubicada en Hiendelaencina, es de hierba, y no todas las aeronaves pueden aterrizar allí. La junta directiva del aeródromo ha propuesto sus instalaciones para albergar cualquier tipo de aeronave durante el tiempo que consideren en la Junta necesario para tener aquí un punto fijo en la provincia de referencia de extinción de incendios.”



Además, “un vecino del municipio ha cedido al Ayuntamiento, una parcela que ahora mismo se encuentra de erial y que atraviesa un manantial. El proyecto que queremos realizar es una gran balsa, en la cual los helicópteros de extinción de incendios puedan coger y disponer de toda el agua que quieran durante todo el año”, ha detallado el alcalde.