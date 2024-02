Ana Guarinos: “Los Presupuestos de 2024 son unos presupuestos reales, sociales y garantistas de los servicios públicos”

El presupuesto para 2024 asciende a 96 millones de euros, experimentando un incremento del 5,8% con respecto al año anterior.

martes 13 de febrero de 2024 , 18:44h

“Los presupuestos para el 2024, son unos presupuestos reales, sociales y garantistas de los servicios públicos, a la par que inversores. El Gasto So-cial representa cerca del 15% del presupuesto con 14,3 millones de euros. Es un presupuesto con un marcado carácter inversor, pensado y diseña-do para transformar nuestra ciudad en este ejercicio y durante todo el mandato. La inversión asciende a 5,6 millones de euros y representa un 5,8% del presupuesto. Es el presupuesto de los hechos y de las soluciones, demostrando con hechos que las cosas se pueden hacer de manera diferente y se pueden hacer mejor”.



Con estas palabras ha definido la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos el proyecto de los presupuestos municipales para este año, que ascenderán a 96.280.693,33 euros, con un incremento de un 5,8% en términos porcentuales.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la encargada de presentar las características más destacadas del proyecto de presupuestos que ha definido como un “presupuesto real y veraz, con un marcado carácter social y garantista de los servicios públicos”. “Tenemos un reto ilusionante”, ha dicho, “atender las necesidades de los ciudadanos de Guadalajara, prestar servicios públicos de calidad, y los compromisos con los que concurrimos a las pasadas elecciones municipales e integrados en un pacto de un gobierno de coalición.”



Este presupuesto, ha señalado la alcaldesa, es la solución al “desorden” de las cuentas públicas que nos encontramos, poniendo fin al “desajuste” de los presupuestos de los años anteriores, especialmente el del último ejercicio. Pretende reparar el daño causado y el desequilibrio ocasionado. “Las cuentas de quienes nos precedieron, más que “cuentas”, eran un “cuento”. Las cuentas públicas eran artificiales, ficticias, engañosas y falsas”, ha remarcado Guarinos.



En contraposición, este presupuesto es la “garantía para que los servicios públicos funcionen -servicios que se habían puesto en peligro- y para que la ciudad pueda crecer, mejorar y avanzar”, ha señalado, “pensados para todas las personas y familias, y para que Guadalajara se convierta en referente económico y social. Para transformar nuestra ciudad en este ejercicio y durante el presente mandato.”



Un presupuesto para las personas y familias, con marcado carácter social



El gasto Social representa cerca del 15% del presupuesto, con 14,3 millones de euros. “Las políticas sociales, las políticas de igualdad y de igualdad de oportunidades, las relacionadas con las personas mayores, la cooperación al desarrollo, las de empleo y las políticas relacionadas con la salud, ocupan un lugar

preferente en este presupuesto”, según ha reseñado la alcaldesa.



Así, los programas de asistencia social, de ayuda a domicilio y prestaciones básicas de promoción social, se incrementan en más de un millón de euros.



El apoyo al empleo tendrá un sistema mixto, en el que una parte de los recursos van a ir destinados al Plan de Empleo, en colaboración con el Gobierno regional, para ayudar a las personas más vulnerables; y otra al apoyo a autónomos y emprendedores, facilitando la creación de empleo estable y de calidad.



“Son cerca de 1,5 millones de euros para fomento del empleo, y habrá que incorporar las cantidades a las que concurriremos en la convocatoria para la selección de proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, cantidades que se aproximan a los 3 millones de euros”, detallaba la

alcaldesa.



Proyectos de inversión



Hay una apuesta por la inversión, pese a las dificultades, con 5,6 millones de euros para inversiones. En este apartado ha destacado las obras del nuevo parque de bomberos, por importe de 1.115.000 euros; el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano, por importe de 423.351 euros; las obras de humanización del eje Glorieta Víctimas del Terrorismo – Paseo Fernández Iparraguirre, con 321.000 euros; las obras de humanización del eje Avenida del Ejército – Plaza de España, con 357.000 euros y las actuaciones relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones, por 330.000 euros.



También las obras en el Centro Social de la calle Cifuentes, por importe de 850.000 euros; juegos infantiles y aparatos de gimnasia en diferentes parques, con 100.000 euros; inversión en señalización turística, por 50.000 euros; mejora de aplicaciones informáticas y megafonía en la estación de autobuses, por

importe de 68.000 euros; transmisiones de la Policía Local, por 100.000 euros; vehículos del parque móvil, por 120.000 euros; o los 600.000 euros en inversiones que estarán repartidos entre todos los barrios y municipios anexionados de la ciudad.



En este capítulo, ha querido destacar también las ayudas para la rehabilitación del casco histórico, por importe de 120.000 euros, la rehabilitación del Santuario de la Virgen de la Antigua y otros templos, por 150.000 euros; y el apoyo para que la rehabilitación del Albergue de Betania para viviendas de acogida para familias vulnerables pueda ser una realidad en este año 2024, con 160.000 euros.



“Las políticas de apoyo al casco histórico y los incentivos fiscales siguen siendo nuestra prioridad, el impulso del Ayuntamiento para seguir dinamizando esta zona de la ciudad, también. Baste como ejemplo el Mercado de Abastos, paralizado y sin actividad durante cuatro años, que ya está viendo las posibilidades de utilización y de actividad y previsiones de proyectos futuros comerciales que estamos concretando con profesionales de la hostelería y restauración”, ha explicado la alcaldesa.



Una ciudad más segura y con mejores servicios



La partida destinada a Seguridad, también se incrementa en más de 600.000 euros, siendo la seguridad ciudadana una prioridad. Y lo mismo sucede con servicios como el de zonas verdes, parques y jardines, este último se incrementa en más de un millón de euros. Y la del transporte urbano de viajeros, con un incremento del 5,1% y cerca de 300.000 euros.



Otro aspecto destacable es el aumento de las partidas destinadas a educación infantil y centros de atención a la infancia, en cerca de medio millón de euros; y las políticas de infancia, adolescencia y juventud, con un incremento de 235.000 euros.



Apuesta por la Vivienda asequible y de protección



La vivienda es otro de nuestros grandes objetivos. Vivienda asequible y de protección, en régimen de alquiler y en régimen de compra, mediante la cesión del derecho de superficie en el primer caso, y mediante la venta de parcelas municipales en el segundo. Cerca de 400 viviendas, necesarias en un momento en el que, si bien no ha cesado la construcción de vivienda en Guadalajara, nos hemos convertido en la capital de España donde más ha subido el precio de la vivienda.



Deporte y Cultura



Con respecto al deporte, este presupuesto refleja la firme apuesta por el deporte de este equipo de gobierno, su fomento y promoción, con un incremento de 232.000 euros. Y lo mismo sucede con el turismo y la cultura, ambas partidas experimentan un aumento con respecto al ejercicio anterior. El turismo deportivo es una modalidad de turismo que, en la última edición de FITUR, ha confirmado su ascenso imparable. El deporte se ha convertido es uno de los mejores aliados del turismo y de la dinamización económica de la ciudad de Guadalajara. Así lo hemos creído siempre y así lo reflejamos en este y lo haremos en los siguientes presupuestos.



Gasto más eficaz y disminución del gasto en Órganos de Gobierno



Finalmente, a diferencia de años anteriores, de este presupuesto, también destaca la disminución del gasto en Órganos de Gobierno. En el capítulo primero, relativo a personal, se produce un incremento como consecuencia de la subida de los salarios de los empleados públicos, que previsiblemente aprobará la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como por las nuevas plazas que se incorporar para una gestión más eficaz de los servicios públicos, plazas todas ellas reservadas a funcionarios, a las que se accederá por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y algunas de las cuales -cuatro Jefaturas de Área- suprimió el anterior equipo de gobierno para sustituirlas por 6 cargos políticos, nombrados “a dedo”, por importe de medio millón de euros.



“El actual equipo de gobierno no hemos creado ni una sola plaza para cargos políticos, las retribuciones establecidas para los miembros de la Corporación no han sufrido incremento respecto de las que se venían recibiendo en el mandato anterior, y hemos conseguido reducir el gasto en órganos de gobierno”, ha remarcado la alcaldesa.



Resumen de ingresos y gastos



El concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, al igual que la alcaldesa, ha calificado las cuentas presentadas como “reales, rigurosas y equilibradas, pues permitirán mantener el equilibrio presupuestario y la capacidad financiera necesaria para garantizar los servicios públicos municipales que han llegado a estar en riesgo, y hacerlo con unos niveles de calidad adecuados”.



“Cuando decimos que estas cuentas son reales y rigurosas es porque corrigen el presupuesto ficticio del anterior Gobierno, con el exalcalde Alberto Rojo a la cabeza, donde se habían previsto 9 millones de euros que finalmente no se van a ingresar. Con las cuentas cerradas de 2023, queda demostrado que Rojo y el PSOE mintieron a todos los ciudadanos”, ha aseverado Esteban.



“De los 82.000.000 euros apuntados en el presupuesto de 2023 como ingresos previstos, se han quedado finalmente en 72.800.000. Faltan 6.400.000 euros del impuesto de ICIO, otros 700.000 euros menos de licencias urbanísticas y 2.700.000 del canon previsto de las fotovoltaicas, donde se ha recaudado cero euros. Estos tres desvíos suman en total más de 9 millones de euros, y aunque hay una pequeña parte compensada por otros ingresos, el agujero es del tamaño de 9 millones de euros, ese es el tamaño del engaño del señor Rojo que nos toca corregir con unas cuentas reales”, ha explicado Esteban antes de detallar el resumen de ingresos previstos para 2024.



Un presupuesto con ingresos reales, no ficticios



“En impuestos directos hemos presupuestado 44.169.000 millones de euros, incremento que se produce como consecuencia del desajuste y de las mentiras de Rojo que nos vemos visto obligados a corregir. Son 6,7 millones más, que garantizan el mantenimiento de los servicios, la subida de precios de estos servicios y la licitación de nuevos contratos caducados, que tienen que atender una realidad de una ciudad que ha crecido que tiene más zonas verdes a las que se destinarán 1 millón de euros más, y que también precisa de nuevas líneas de autobuses”, ha aclarado el concejal de Hacienda.



Por el contrario, los impuestos indirectos, cifrados en 9.616.122 euros, bajan en 2,6 millones de euros “sobre todo porque se corrigen los cálculos del ICIO”, mientras que la partida de tasas y precios públicos prácticamente se mantiene, y asciende a 16.266.150 euros”.



“La buena noticia es que la Participación en Ingresos de Estado, PIE, previsiblemente, será superior a la de 2023. No hay todavía una comunicación directa de esta liquidación, pero sí el anuncio de la ministra en rueda de prensa de que se incrementará un 20% la transferencia de recursos del Estado a los Ayuntamientos”, ha razonado Esteban.



“Con todos estos capítulos reseñados, más una operación de crédito de 4 millones de euros, para realizar inversiones, que es el mismo importe de las cantidades que amortizamos para no incrementar deuda, llegamos a los 96.289.693,33 euros de ingresos, cifra que se corresponde con la misma cantidad consignada en gastos”, ha apuntado Esteban.



“Es lo que es un presupuesto equilibrado, repito equilibrado, porque ahora van a entender que el gobierno del señor Rojo también nos engañó en los gastos, donde llevaron a cabo modificaciones presupuestarias, con cargo al Remanente de Tesorería, es decir a los ahorros de este Ayuntamiento. El presupuesto de gastos de 2023 se disparó a los 98 millones de euros, superior a nuestras previsiones”, explicaba el concejal.



Los gastos principalmente destinados a los servicios públicos



Los gastos de personal del presupuesto municipal 2024 ascienden a 36.406.405 euros, “es un 1 millón de euros más, como consecuencia de la subida de los salarios de los empleados públicos, que llegará por la vía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y por las nuevas plazas reservadas a funcionarios”, ha acotado Esteban.



El capítulo 2, de gastos corrientes y servicios, con 39.056.980,65 euros, es el mayor volumen en el resumen de gastos, porque incorpora las subidas de precios, los nuevos contratos y los efectos de la inflación.



Así, por ejemplo, el coste de la tasa de tratamiento de residuos se incrementa en 700.000 euros por el aumento de este aprobado por la Diputación Provincial de Guadalajara, que ha pasado de 26 euros la tonelada, a 58,46 euros, con un incremento del 124,8%.



Las inversiones serán de 5,6 millones de euros, ha detallado Esteban, quien también anotaba que, en gastos financieros, que ascienden a 1.304.930 euros, hay un incremento, “porque se contemplan los intereses de esa sentencia del SP11 que Rojo se dejó sin pagar”.



Un colchón por si no queda nada en la hucha de ahorros



El Fondo de Contingencia, para gastos imprevistos, está dotado con 940.000 euros. “Mucho nos tememos que han agotado la hucha de los ahorros, lo que llamamos el remanente de tesorería, nos han podido dejar sin hucha y debemos ser precavidos”, ha advertido el concejal de Hacienda, “otra consecuencia más de la nefasta política del señor Rojo”.



Al resumir todas las cifras expuestas, el concejal de Hacienda era esclarecedor: “Si comparamos nuestro presupuesto de gastos con lo que el señor Rojo gastó en 2023, entre lo presupuestado y lo añadido desde el remanente y modificaciones, nuestro presupuesto en gastos es más bajo y sin embargo con más obligaciones”.



Esteban ha sentenciado que, “un agujero de 9 millones, más 7 millones que incrementaron de gastos con cargo a los ahorros significa que el señor Rojo hizo un socavón de 16 millones de euros en un solo ejercicio, que, junto a las nuevas licitaciones, el incremento de la tasa de basura y revisiones de precios supone un agujero de 20 millones de euros”.



La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para 2024. Desde este miércoles se abre un plazo de siete días para que los distintos grupos políticos puedan presentar enmiendas. Una vez presentadas, serán debatidas en Comisión y elevadas a Pleno antes de que finalice el mes de febrero. El objetivo es que el presupuesto pueda entrar en vigor a finales de marzo o la primera semana del mes de abril.



Víctor Morejón: “Son unos presupuestos esperanzadores, realistas y reparadores”



Por parte el concejal de VOX y su portavoz en el Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, ha señalado que los presupuestos que se han presentado son “esperanzadores, realistas y reparadores de una realidad. Una realidad presupuestaria en la que nos ha sumergido el gobierno anterior de Alberto Rojo”.



Morejón ha insistido en que la situación del consistorio es “crítica” porque el gobierno socialista aprobó unos presupuestos “engañosos y muy alejados de la realidad”. Además, para Morejón, “el gobierno de Rojo ha conducido al consistorio a la mayor crisis de la historia”.



Sin embargo, ha comentado que la voluntad de Vox es que la confección de unos presupuestos reales que “garanticen el suministro de los servicios públicos y que se encamine hacia una bajada de impuestos. Pero ahora es necesario ser responsable y hacer unas cuentas realistas y que no engañen a los vecinos de Guadalajara”.