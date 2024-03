VOX C-LM registra una PNL para que se lleven a cabo obras de limpieza, conservación y mejoras de los cauces arroyos y riberas de los ríos

David Moreno: “Estas mejoras y la aplicación de un Plan Nacional del Agua son soluciones al problema de la falta de agua y no el nuevo Canon que nos impone este gobierno”

lunes 18 de marzo de 2024 , 18:55h

El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha David Moreno, el portavoz de VOX, Iván Sánchez y el diputado regional por Ciudad Real, Luis Blázquez han asistido esta tarde al evento que se ha celebrado en la localidad de Daimiel conmemorando el día mundial del agua.



Allí el presidente de VOX ha anunciado a los medios de comunicación que su Grupo Parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes regionales en la que exige que el gobierno de García-Page que ejecute las obras necesarias para la limpieza y conservación de cauces, arroyos y riberas de los ríos, ya que tenerlos en buen estado es imprescindible para el correcto mantenimiento de la vegetación. “No limpiar la vegetación y la maleza en nuestros ríos provoca que la rugosidad sea mayor, que se frenen las corrientes y que se aumente la altura y esto ocasiona más inundaciones y crecidas”.



En su intervención, David Moreno ha vuelto a criticar al ejecutivo regional por no instar al gobierno de España a que aplique un Plan Nacional del Agua serio y riguroso que garantice la igualdad en el acceso y disfrute del agua de todos los españoles. “El gobierno de España debería impulsar la interconexión de todas las cuencas para llevar a el agua desde donde excede a donde escasea, eso sería hacer una gestión eficiente del agua y no lo que está sucediendo ahora que por un lado el sureste peninsular se ahoga mientras se pierden miles de litros por la desembocadura del Ebro”.



El presidente de VOX también ha tenido palabras de rechazo al nuevo impuestazo que el gobierno del PSOE aplicará el próximo año a todos los castellanomanchegos por el uso del agua. Para David Moreno “el nuevo canon del agua es injusto, insolidario y empobrecerá todavía más a empresas, agricultores y ganaderos y particulares que ya tienen dificultades para llegar a final de mes”. Además ha añadido que si VOX estuviera en el gobierno de la Junta de Comunidades derogaría ese nuevo impuesto de manera inmediata.