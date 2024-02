Nace el I Circuito de Carreras Locales de Guadalajara con ocho pruebas agrupadas

Aglutinar a las ocho carreras que se celebran en la ciudad a lo largo del año en un mismo proyecto, con reglamento propio y clasificación general conjunta, para fomentar la participación de corredores y la colaboración entre organizadores.

jueves 08 de febrero de 2024

“Fomentar la participación del mayor número posible de ciudadanos de Guadalajara en las carreras, intentando que cada una de ellas pues obtenga una mayor participación en este año 2024 y crear sinergias entre clubes y organizadores de las diferentes pruebas”.



Este es el objetivo del primer Circuito Local de Carreras Locales de ciudad de Guadalajara que aglutinar las ocho carreras que se celebran en la ciudad a lo largo del año en un mismo proyecto, que hoy presentaba el concejal de Deportes, Armengol Engonga, ante los medios de comunicación, acompañado de organizadores de cuatro de las ocho carreras del circuito.



“Son muchas las personas que aman este deporte, que aman el running, que corren de una u otra manera por la ciudad de Guadalajara, les une esa pasión por este deporte, y nosotros hemos querido aglutinar y unir a todas las carreras en un solo cartel y en un mismo circuito”, ha señalado Engonga, que ha explicado que se ha elaborado un pequeño reglamento, que dentro de unos días estará ubicado en la página web municipal, acompañado de una clasificación general del circuito.



VII Trail Iriépal (2 de marzo), Carrera Solidaria Central Óptica a favor de AFAGU (17 de marzo), Carrera Solidaria Mizu a favor de APANAG (13 de abril), XXII Carrera Popular Bomberos (12 de mayo); I Carrera de obstáculos de Guadalajara (26 de mayo), Carrera Nocturna (8 de junio), XXV Media Maratón de Guadalajara (Sin fecha aún definitiva) y San Silvestre Alcarreña (29 de diciembre), son las ocho carreras de este Circuito de Guadalajara.



“Habrá un premio para todo corredor que participe en 6 de las 8 carreras, en este caso da igual la distancia que elija, pues ya por el hecho de participar, el corredor va a obtener un obsequio por parte del Ayuntamiento”, ha detallado Engonga.



Además, habrá premios para los mejores clasificados en la categoría femenina, 3 premios, y en la categoría masculina, otros 3 premios, sobre la clasificación general, en este sí que se tiene que correr en cada una de las carreras en la prueba reina, es decir, en cada una de las carreras se tendrá que elegir la carrera de mayor distancia.



Ganará el que menos puntos obtenga, considerando que los puntos corresponden con su posición en la clasificación, de modo que primer puesto es un punto.



“Además de fomentar la participación del mayor número de corredores en cada una de las 8 pruebas, lo que se pretende con este primer circuito, es fomentar la salud estilos de vida saludables, con carreras que además son totalmente diferentes entre sí”, ha insistido Engonga, para destacar la recuperación de la carrera nocturna, que hace cinco años que no se celebra y tendrá lugar el 8 de junio coincidiendo con el Día del Deporte.



Óscar Magro, como parte de la organización del VI Trail la Fuente Vieja de Iriépal, primera carrera del circuito el próximo 2 de marzo, celebraba la idea del Ayuntamiento de Guadalajara de agrupar todas las carreras y presentaba este Trail ya veterano, con distancia de 5,11 y 16 kilómetros y una lata participación de corredores de otras provincias.



Irene Inés Verda, ha hablado de la carrera solidaria Mizu, que también cumple su séptima edición, “que no es muy competitiva porque al final es más orientada a los niños y a pasar un día”.



Javier Cañadillas, en representación de la Media de Guadalajara, que este año cumple sus bodas de plata, también aplaudía esta iniciativa de Circuito de Guadalajara. “Es una idea fabulosa tanto para organizadores, porque también así nos conocemos un poco más y podemos compartir información, como para los corredores, que para mí ya son una parte del del paisaje urbanístico de la ciudad y no puedo sino celebrar que correr en Guadalajara sea algo en lo que colaboremos todos y que el Ayuntamiento de Guadalajara esté detrás apoyándolo”.



Por último, Alfonso Casasnovas, de Central Óptica, ha recordado que su carrera se hace en memoria de un compañero que falleció hace 3 años, Jesús Salgado, “este será su tercer memorial” y que la carrera nació cuando la empresa cumplía 25 años, “y ahora vamos a cumplir ya 35” y que siempre es a favor de AFAGU, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer.