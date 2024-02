Los cuatro diputados de VOX apoyan a los agricultores españoles contra la Agenda 2030

David Moreno: “Somos el único partido que ha votado en contra de esta diabólica Agenda 2030 que está arruinando a nuestro campo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 08 de febrero de 2024 , 20:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha ha querido escenificar su rechazo frontal a la Agenda 2030. En las camisetas que portaban los diputados se apreciaba su rechazo a dichas agendas que arruinan al sector agrario español.



En su intervención, el Presidente de VOX en las Cortes Regionales, David Moreno ha asegurado que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha saben perfectamente que las políticas de la Agenda 2030 que aplican tanto el PSOE como el PP son las verdaderas responsables de la situación ruinosa que están soportando desde hace mucho tiempo, y que por eso se manifiestan, porque ya no pueden aguantar más. “Las políticas ecologistas, la burocracia y la competencia desleal que provoca la aplicación del Pacto Verde y la Agenda 2030 están matando a nuestro campo”



David Moreno ha instado a Emiliano García-Page, que como de costumbre solo acudió al final del Pleno para votar, que vaya a las manifestaciones a hablar y escuchar a los agricultores que están pidiendo auxilio, tal y como ha hecho el Consejero de Agricultura de VOX en Castilla y León. “No va a hablar con ellos porque no se atreve, porque sabe que es responsable de aplicar unas políticas que dañan a nuestro sector primario y porque es consciente que los agricultores ya no tragan sus falsas promesas”.