Iván Sánchez: “No tiene justificación que, de nuevo, el gobierno de Page no admita la iniciativa que hemos presentado para ayudar a las víctimas. Esto no es cosa de partidos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de julio de 2024 , 17:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

VOX Castilla-La Mancha expresa su profunda decepción por la decisión de la mesa de las Cortes de desestimar, por segunda vez, su Proposición de Ley de apoyo a las víctimas del terrorismo.



La propuesta fue elaborada en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y presentada en conmemoración del 20 aniversario del atentado del 11-M. Desde VOX se ha denunciado esta decisión como una "cuestión partidista". Iván Sánchez, portavoz del grupo, declaró: "No la admiten a trámite porque es nuestra, pero hay cuestiones que deben ser apoyadas por todos, y apoyar a las víctimas es una de ellas".



La primera iniciativa fue rechazada en abril y el grupo VOX presentó una reconsideración argumentando la falta de motivación clara para no tomar la propuesta como válida. Tras conocer los motivos del gobierno regional se volvió a registrar corrigiendo dichos motivos, pero el gobierno de Page la ha vuelto a rechazar argumentando nuevas justificaciones. “La rechazan porque viene de VOX y cada vez que la registramos se inventan motivos nuevos. No hay más justificación que esa”.



De hecho, desde el gobierno regional se argumenta que las partidas presupuestarias estaban cerradas, algo a lo que Sánchez ha replicado: "Si dicen que en esta partida presupuestaria no se puede asumir más gasto, el problema debería solucionarse con tomarla como válida para el siguiente ejercicio, tal y como pide VOX”. Es más, “si se trata de un tema presupuestario, ¿Cómo se han aceptado iniciativas del PSOE de ayudas a víctimas de violencia de género o la reforma del Estatuto?”.



Al mismo tiempo, contrasta la rapidez del gobierno regional y de la Mesa de las Cortes de tramitar las iniciativas de PSOE y PP, mientras se agotan los plazos cuando se trata de VOX. “La reforma del Estatuto pactada por el bipartidismo fue aprobada por el Consejo de Gobierno tan solo un día después de su presentación y a los dos días ya la había tramitado la Mesa”.



Por último, Sánchez ha señalado que “es esencial apoyar y ayudar a aquellos que sufrieron en su propia piel el terrorismo. No podemos olvidarnos de ellos, pero queda claro que PP y PSOE prefieren aumentar el gasto en otras partidas, especialmente aquellas que les supongan un beneficio propio, mientras están dando de lado lo verdaderamente importante: la protección, seguridad y apoyo de las víctimas del terrorismo”. Por nuestra parte, “VOX continuará defendiendo la necesidad de crear una ley que ya existe en otras regiones"