El PP de Sigüenza denuncia la “actitud soberbia” de la alcaldesa María Jesús Merino al modificar el horario de los plenos para entorpecer la labor de la oposición

En casi 50 años, los plenos del Ayuntamiento de Sigüenza se han celebrado en horario de tarde para favorecer la asistencia no solo de la oposición, sino también de los vecinos; ahora la alcaldesa ha modificado el acuerdo plenario del pasado 11 de julio y se celebrarán por decisión unilateral a las 12:00 horas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de febrero de 2024 , 14:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sigüenza, Elena Tizón, ha denunciado la “actitud soberbia” de la alcaldesa socialista María Jesús Merino en relación con la convocatoria de las sesiones plenarias que ahora, por su cuenta, ha decidido modificar con el único fin, según informan desde el PP, de “entorpecer la labor de oposición”. Hasta ahora, y tal y como quedó acordado en el pleno de organización celebrado el pasado 11 de julio de 2023, los plenos se celebraban “cada dos meses, el último lunes de cada mes, a las 19:00 horas en primera convocatoria y dos días naturales después en segunda convocatoria”. Una decisión que, como recuerda Tizón, fue adoptada de común acuerdo, atendiendo, principalmente, a la situación laboral activa de algunos de los concejales.



Sin embargo, seis meses después de aquel consenso, la convocatoria del Pleno que se ha celebrado este mismo lunes 5 de febrero traía como punto la “Modificación del horario de las sesiones plenarias ordinarias” pasándolos a horario de mañana, “sin justificación alguna, eludiendo el acuerdo entre todos los grupos municipales alcanzado al inicio de la legislatura”, subraya la portavoz del PP. Esto originó la presentación de una moción por parte del Grupo Popular con el objetivo de hacer rectificar a la alcaldesa y “mantener el horario a las 19:00 horas los días acordados, y no a las 12:00 horas de la mañana como propuso la propia Merino”.



La moción del Partido Popular pretendía, como se dijo en el pleno, facilitar “la participación y asistencia de todos los ciudadanos a las sesiones plenarias ordinarias de nuestro Ayuntamiento como un ejercicio democrático, así como facilitar la conciliación laboral de los representantes políticos que ejercen la oposición”. Pero el gobierno socialista votó en contra con todo lo que ello significa, pues como advirtió Elena Tizón “las sesiones plenarias en todos estos años de democracia, casi 50 años, se han venido realizado en horario de tarde con la finalidad de facilitar la participación ciudadana en la política municipal, permitiendo así una conciliación laboral de todos los ciudadanos en esta labor democrática”.



Por ello, desde el PP critican “esta actitud altanera de la alcaldesa socialista que se está viendo reproducida también en otras esferas de la vida municipal” y quieren dejar claro que “no vamos a permitir que Merino haga del Ayuntamiento su cortijo”.



"Si le molesta que el Partido Popular ejerza una oposición seria y responsable con propuestas, pero también denunciando lo que creemos que no está bien para nuestros vecinos, el problema lo tiene ella”, ha dicho la portavoz del PP, “porque nosotros vamos a seguir realizando nuestra labor agotando todas las vías posibles a nuestro alcance, pero siempre desde el respeto y la lealtad a una institución como es nuestro ayunta-miento”.



“No es de recibo que tome este tipo de decisiones que dejan a la alcaldesa en muy mal lugar, pues tendrá que explicar a todos los vecinos de Sigüenza la razón por la que decide cambiar los plenos a horario de mañana, cuando la mayoría de las personas trabajan o tienen otras responsabilidades que les hacen más difícil asistir”, ha manifestado Tizón indicando que “la transparencia es uno de los principios que deben regir en nuestro ayuntamiento, como en cualquier otro, pero la alcaldesa ahora pretende convertir en oscuro y opaco para no ocultarse y proteger su imagen personal frente a las posibles críticas de sus actuaciones”.