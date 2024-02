El Ayuntamiento de Guadalajara consigue regularizar la renovación de 17 sepulturas perpetuas con derechos vencidos

El concejal de Servicios Municipales y responsable del Cementerio, David García, ha informado que se están construyendo otras 44 nuevas sepulturas que estarán disponibles a partir de marzo y que ya está disponible el servicio de entierros por las tardes

martes 06 de febrero de 2024 , 13:50h

“El Ayuntamiento de Guadalajara ha conseguido regularizar la renovación de 17 de las 60 sepulturas perpetuadas que aparecían con derechos vencidos a fecha de 31 de diciembre de 2023 en el Cementerio de Guadalajara, y se ha recaudado con ello 20.000 euros en concepto de tasas.”



El concejal de Servicios Municipales, David García, hacienda balance con estos datos de la iniciativa puesta en marcha en la festividad de Todos los Santos, cuando el Ayuntamiento colocó en las lápidas afectadas por el vencimiento de derechos, carteles informativos para tratar de localizar a los herederos que no habían contestado en el procedimiento administrativo.



“Hemos comprobado que la iniciativa ha funcionado y estamos satisfechos porque más allá de la recaudación de tasas, lo que se trata es de ofrecer un doble servicio, primero para que aquellos familiares que han querido renovar las sepulturas por otros 75 años puedan hacerlo y segundo el poder ir liberando espacios para nuevos enterramientos”, ha explicado García, aunque especifica que estas sepulturas antiguas en los patios 1,2 y 3 se siguen manteniendo, porque están protegidas como patrimonio de especial interés.



“Se trata de sepulturas muy antiguas, algunas de más de cien años, donde los titulares y herederos más próximos han fallecido, por lo que no resulta fácil localizar otros herederos, que además muchas veces residen en otras localidades o incluso en el extranjero”, ha comentado el concejal para indicar que con las sepulturas aún no regularizadas se va a establecer un nuevo plazo y se seguirá insistiendo con los carteles sobre las lápidas.



También informaba el concejal del cementerio de la actualización del buscador de sepulturas en la web municipal, “donde cualquier puede realizar la consulta por apellidos para buscar sepultares familiares y conocer cuál es su situación administrativa”.



“Hay que señalar que en el cementerio municipal de Guadalajara hay en la actualidad 3.768 sepulturas temporales, 71 panteones; 5.216 sepulturas perpetuas, 540 nichos y 601 columbarios”, ha informado David García, recordando que la media de demanda de nuevas sepulturas es de cuatro al mes.



66 nuevas sepulturas



“Nada más llegar al Gobierno tuvimos que licitar la obra para 22 sepulturas, pues no había ya disponibilidad, apenas habían dejado 6 y ahora vamos a construir otras 44, que estarán disponibles a partir de marzo”, ha señalado García, quien además apuntaba que “aunque hoy en día resulta caro morirse, el Ayuntamiento de Guadalajara mantiene unos precios de sepulturas bastantes más baratos que otras localidades vecinas, como Alcalá de Henares o Cuenca, con una tasa de 1.475 euros la sepultura perpetua por 75 años”.



Por último, García ha recordado que por primera vez en el cementerio de Guadalajara ya se puede enterrar por las tardes, “el servicio de tarde todavía no ha sido estrenado, pero estamos convencido que será una solución para muchas familias, sobre todo en época estival, y así nos lo venían demandando”.