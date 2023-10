Triunfo a domicilio de FS Pozo de Guadalajara ante un correoso Pedernoso (2-5)

Los poceros sacaron tres valiosos puntos de la complicada pista conquense

domingo 29 de octubre de 2023 , 08:00h

Primera victoria a domicilio de la temporada de FS Pozo de Guadalajara ante El Pedernoso (2-5).



Los rojillos no tuvieron su mejor día, pero se agarraron al encuentro en los momentos complicados ante un rival que apretó empujado por una gran afición que no dejó de animar en ningún momento y que llevó en volandas a los locales. El duelo comenzó mal para los rojillos, ya que un fallo en cadena en los últimos metros dio lugar a un penalti que fue el 1-0 cuando apenas habían transcurrido 107 segundos de partido.



Pozo estaba relativamente bien en la presión alta pero no terminaba de culminar sus robos, y no logró igualar hasta que un genial derechazo de Mario González supuso el 1-1 a 12,53 del intermedio. Se encontró antes el empate que el juego, los visitantes pidieron tiempo muerto, leyeron debilidades de su rival y las aprovecharon para hacer el 1-2, obra de Cristian Garrido tras estrategia de córner a 6,06 de la conclusión. Los locales pudieron empatar al final, pero Pablo Salas lo evitó con un par de buenas intervenciones.



De nuevo un mal arranque complicó el partido en la segunda parte Los conquenses comenzaron el segundo tiempo apretando arriba a Pozo, y tras una perdida en media cancha una rápida transición de los locales fue el 2-2 cuando apenas habían pasado 95 segundos del segundo tiempo. Tocaba remar, los locales estaban venidos arriba con una afición entregada y Pozo no estaba sujetando bien el encuentro. Una gran asistencia de Cristian y un gran remate de Rubio pusieron a Pozo por delante de nuevo a 13,30 del final. El encuentro pese a la ventaja estaba pendiente de un hilo, Pozo pidió tiempo muerto

para reajustar defensa y logró parar el descontrol existente. A 3,14 del final una buena acción colectiva fue finalizada por Carlos Alonso para dar lugar al 2-4 que daba tranquilidad.



Los locales lo intentaron con portero-jugador, pero una perdida en ataque de 5 fue aprovechada por Carlos para hacer el 2-5 a 1,36 del final y cerrar el partido.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Carlos Alonso, Raúl Alonso y Cristian Garrido -cinco inicial- Mario González, Rubio, Diego, Jorge del Moral, Curi, Jaime y Matu.



Goleadores: Carlos Alonso (2), Mario González, Cristian Garrido y Rubio.