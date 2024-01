“Vamos a rescatar democráticamente este país”, proclama en la protesta del PP, cuya asistencia cifran “en más de 70.000 personas”

Más de 50.000 españoles CLAMAN contra contra la Ley de amnistía del PSOE/SUMAR que valida el terrorismo

Feijóo avisa a Sánchez que será castigado en las urnas y tendrá un final “más pronto que tarde”: “España no se vende”

domingo 28 de enero de 2024 , 19:06h

Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado este domingo la concentración que ha convocado el PP en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo contra esa norma, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso.



Los manifestantes que han asistido a esta movilización, bajo el lema 'Una España fuerte', y han coreado lemas como 'Puigdemont a prisión' y han portado pancartas con lemas como 'Sánchez traidor', 'Amnistía no', 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Ferraz, un grito de unidad contra el sanchismo'.



El presidente del PP y casi todos sus presidentes autonómicos han vuelto a salir de la calle en defensa de la igualdad de todos los españoles y para denunciar el "el proceso destituyente" que, según los 'populares', ha iniciado el Gobierno de PSOE y Sumar.



La primera gran manifestación de 2024 contra la amnistía de Sánchez llega en un momento clave, cuando la norma ya ha pasado el filtro de las enmiendas de la Comisión de Justicia y sólo le queda ir al Pleno para ser aprobada. Cuando eso ocurra, gracias a las enmiendas cedidas finalmente por el PSOE frente a Junts y ERC, los delitos de terrorismo vinculados al procés -los casos Tsunami y CDR- quedarán anulados. Amnistiados bajo el argumento de que sus acciones, aunque fuesen consideradas terrorismo como así lo creen los jueces de la Audiencia Nacional, no afectaron a los derechos humanos. Y ese es, precisamente, el punto sobre el que ha girado la manifestación de este domingo en la Plaza de España de Madrid.



Sonando el People have the power, ‘el pueblo tiene el poder’, símbolo ya de estas manifestaciones en defensa de la separación de poderes, el acto ha dado comienzo. El escenario, la emblemática Plaza de España, lucía abarrotada por miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea. Toda la plaza y las bocacalles de Gran Vía, Princesa y otras calles aledañas, estaban bloqueadas por los asistentes.



«Cuando nos dicen ‘qué pesados, otra vez en la calle’… ¡Se van a cansar de vernos en la calle! Les vamos a vencer por España y por los españoles», ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho de introductor del acto.



«En Madrid conocemos bien lo que es el terrorismo, la esencia es que viola los derechos humanos, es la maldad, no hay terrorismo bueno o malo, light o duro… hay terroristas que tienen que acabar en la cárcel. Lo decimos desde Madrid, donde más hemos sufrido el terrorismo», ha señalado Almeida.