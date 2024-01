CINE CLUB ALCARREÑO : "La isla de las mujeres" de Marisa Vallone

domingo 28 de enero de 2024 , 13:16h

Día 29 de enero. 20:00H. Multicines Guadalajara

LA ISLA DE LAS MUJERES – (LA TERRA DELLE DONNE)

Dirección: Marisa Vallone

Reparto: Paola Sini, Valentina Lodovini, Jan Bijvoet, Syama Rayner,

Título en V.O: La terra delle donne

Nacionalidad: Italia

Año: 2023

Fecha de estreno: 06-12-2023

Duración: 104 min.

Género: Drama

Color o en B/N: Color

Guión: Marisa Vallone, Paola Sini

Música: Fondazione Maria Carta, Vittorio Giampietro, Louis Siciliano

Fotografía: Luca Coassin

Distribuidora: Reverso Films

Sinopsis:

En la tradición y la mitología de la Cerdeña, el miedo y la superstición dominan la vida de Fidela, quien nace séptima después de otras seis niñas y se convierte, a su pesar, en la bruja del pueblo quien no puede tener contacto con hombres y por lo tanto no puede tener hijos, pero ayuda a otras mujeres a darlos a luz. Cuando tiene que aceptar su destino, el párroco del pueblo le confía a Bastiana, también nacida como séptima hija. Fidela descubre la alegría de sentirse madre, pero mientras tanto debe seguir manteniendo su papel en la sociedad tradicional donde rebelarse es imposible y al mismo tiempo ayudar a su hermana Marianna, quien no puede cumplir su sueño de ser madre.

Reseña de Miguel Angel Pizarro en ECARTELERA.COM:

Más allá de datos, porcentajes y demás estudios, Italia es considerado uno de los países más machistas de la Europa occidental. Lo llamativo de este concepto es que se trata de un estado donde la cultura ha sido muy matriarcal, en el que la figura de la madre tiene un concepto casi sagrado y son éstas, en la sombra, las que mantienen una tradición arcaica en la que la oprimida se convierte en opresora, formando así un peligroso círculo vicioso que ha trascendido de generación en generación.

Eso es lo que explora Marisa Vallone en su ópera prima, 'La isla de las mujeres', situándose en la Cerdeña de 1929, donde las tradiciones ancestrales todavía marcan a sus ciudadanos. En un pequeño pueblo de la isla, impera la creencia que si una familia tiene siete hijas, la séptima está destinada a ser una bruja. En ese escenario nace la pobre Fidelia, quien estará marcada como la bruja del pueblo desde su nacimiento. Su familia le impone ese condicionamiento, prohibiéndole acercarse a cualquier personaje del sexo opuesto y recluyéndola lo máximo posible en casa.

Con la creencia de que las brujas no deben reproducirse y cualquier hombre que caiga bajo sus encantos estará condenado; Fidelia crece entre el ostracismo y la necesidad; porque se supone que las brujas pueden ser buenas y ayudar en calidad de matronas. Dicho de otra forma, proveer a otras mujeres para que den vida mas no ellas mismas. Creencias ancestrales que convierte a Fidelia en una prisionera en su propio pueblo y con el que debe lidiar.

Vallone, quien firma el guion junto con Paola Sini, la cual encarna a Fidelia durante su adultez, configura una especie de fábula que evoca al cine de Alice Rohwacher y al de Pietro Marcello. Situándose en un lugar en el que existe una atmósfera propia del realismo mágico. Precisamente, su parte técnica es impecable, con fotografía de Luca Coassin, vestuario de Stefano Giovani y escenografía de Alfonso Rastelli. Sus escenarios naturales encandilan y su mensaje sobre la opresión de las mujeres y cómo ellas mismas participan en esa opresión que se lega de generación en generación, queda clara.[…]

Tráiler: https://youtube.com/watch?v=F651-pSwVfA&feature=shared