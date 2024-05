Saltamontes Melancólicos pone este sábado el broche de oro a la III 10K Nocturna de Albacete

El concierto del grupo de rock albaceteño Saltamontes Melancólicos, en la explanada de la Puerta de Hierros, pondrá el broche de oro a la III edición de la 10K Nocturna de Albacete esta noche, tras la entrega de premios, aproximadamente sobre las 23.00 horas.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 04 de mayo de 2024 , 13:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Se trata de una de las novedades que ofrece esta prueba en su tercera edición para que todos los albaceteños, tanto los que han disputado esta prueba como los que no, puedan disfrutar de esta gran fiesta del running, mientras se apuesta de manera decidida por el talento local, ha informado el Consistorio.



Como ya ocurrió el pasado año, habrá fuegos artificiales en el Recinto Ferial cuando se cumpla el tiempo de control, a la hora y veinte minutos del disparo de salida.



Saltamontes Melancólicos nació en Albacete a finales de 1988 de la mano de Quique Sánchez, Edu López y Juan Luis G. Vidal, como el proyecto de unos amigos que, después de haber formado parte de otras bandas, deciden divertirse tocando versiones en fiestas de institutos.



Pero muy pronto el proyecto dio un importante paso adelante y comenzó la composición de temas propios y la presencia de la banda en diversos concursos y certámenes de índole provincial, regional y nacional.



36 años después, cuenta con un amplio repertorio de canciones propias, enmarcadas dentro de un estilo absolutamente rockero, con ritmos y estribillos pegadizos como ‘No aguanto más’, ‘California’, o ‘Luisa’.



Además, ofrece otro espectáculo que constituye un tributo a las bandas y canciones más representativas del pop y del rock de las décadas de los 80 y los 90.



Junto a Edu López, que se mantiene al frente del grupo desde su fundación, Quique Sánchez y Juan Luis G.Vidal, actualmente forman parte de Saltamontes Melancólicos Faustino Alfaro y Tony Abad.