Lucas Castillo: "Frente a un gobierno que vive asfixiado y extorsionado por sus socios, desde el PP seguiremos defendiendo los derechos y dignidad de todos los españoles"

“El PSOE no es un partido de fiar porque lleva muchos meses de mentiras: decían que en el PP éramos alarmistas, pero la amnistía ahí está; dijeron que dentro de la amnistía no iban a hablar de los delitos de terrorismo y, lamentablemente, estamos hablando que el PSOE quiere, una vez más, flexibilizar y banalizar el delito de terrorismo”

lunes 29 de enero de 2024

A las puertas de la votación de la proposición de Ley de Amnistía en el Congreso mañana martes, para su posterior envío al Senado, el presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, se ha mostrado firme en “la defensa de los derechos y la dignidad de todos los españoles y los principios fundacionales que vienen recogidos en nuestra Constitución”.



El también senador del PP se ha referido a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid donde hubo una importante representación de Guadalajara que, junto con todos los manifestantes, coincide en que “tenemos un gobierno que vive asfixiado y extorsionado día sí y día también por sus socios de Gobierno que ha elegido libremente”. Frente a esto, ha añadido, “pido seriedad y que los españoles y guadalajareños recuerden que el PSOE no es un partido de fiar”. Así lo ha manifestado tras recordar las mentiras del PSOE en relación a los indultos “que dijeron que no iba a haberlos por activa y por pasiva, y llegaron; también dijeron que no iba a haber cambios en el Código Penal, y los hubo porque eliminaron el delito de sedición y también hicieron una flexibilización del delito de malversación de fondos favoreciendo a los políticos que son corruptos, algo inaudito en cualquier Estado de Derecho”. Además, ha dicho que “dijeron en campaña que no iban a pactar con los independentistas o con Bildu y, una vez llegaron al poder, reconocieron que llevaban meses en contacto”.



“Decían que en el PP éramos alarmistas, pero la amnistía ahí está; dijeron que dentro de la amnistía no iban a hablar de los delitos de terrorismo y, lamentablemente, estamos hablando que el PSOE quiere, una vez más, flexibilizar y banalizar el delito de terrorismo”.



Lucas Castillo ha abogado por “defender a los españoles de esa España de los privilegios que está creando el Partido Socialista, con ciudadanos de primera y de segunda, discriminando de manera directa a todos los españoles que cumplimos la ley”, al tiempo que ha afirmado que “están usando como moneda de cambio algo increíble como son los recursos económicos y los servicios públicos, como la Educación por ejemplo, y principios fundacionales del Estado de Derecho”. “Nuestra obligación como partido es defender los intereses de todos los españoles y nosotros como parlamentarios nacionales por la provincia de Guadalajara tenemos que defender a todos, indistintamente de lo que hayan votado”, ha apuntado.



El Gobierno de Sánchez cambia de opinión solo por conveniencia



En cuanto a la situación que vivimos actualmente en España, Castillo ha criticado “los cambios de opinión de este Gobierno en menos de 24 horas solo por conveniencia” y que “estamos siendo testigos de cómo el gobierno de Pedro Sánchez está teniendo una capacidad inmensa para tragar con todas las peticiones que le están haciendo sus socios de gobierno, y específicamente los independentistas, y aquellos que han pertenecido y defendido el terrorismo de ETA”. “Estamos viendo cómo hay desigualdad en lo jurídico, un principio fundacional por el que todos los españoles somos iguales ante la ley, y que lo están colapsando y suprimiendo haciendo modificaciones o tratando de derogar ciertos artículos del Código Penal, o señalando a los jueces”, ha relatado incidiendo en que también “tenemos que escuchar sorprendidos y alarmados cómo por devolver favores políticos a sus socios independentistas, quieren hacer una distinción entre el terrorismo: el terrorismo es terrorismo, no hay uno bueno o malo, y es inaceptable hacer esta distinción. Nosotros defendemos que el terrorismo tiene que seguir siendo investigado, juzgado y condenado como lo ha sido hasta la fecha”.



Por último, y en cuanto a la votación mañana en el Congreso y el sentido del voto de los parlamentarios nacionales del PSOE en Castilla-La Mancha, ha dicho no tener “ninguna confianza de que cambien su voto, pese a lo que pueda decir Page públicamente”. Aún así, ha insistido en que “ahora es el momento, ya no hay vuelta atrás, los parlamentarios pueden paralizar esta ley, y me consta que hay muchos socialistas que están en contra de esta ley pero lo que tienen que hacer es apoyar esas palabras con hechos”, ha finalizado.