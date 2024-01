Iván Sánchez: “Vamos a exigir al gobierno que aumente el importe de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha”

VOX considera que las ayudas a las que pueden optar los jóvenes agricultores y ganaderos son insuficientes y pedirá al gobierno regional que, además de aumentarlas, elimine los trámites burocráticos para acceder a ellas.

jueves 18 de enero de 2024 , 12:29h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que en el próximo pleno exigirá al gobierno de García-Page que incremente sustancialmente las ayudas a las que pueden optar los jóvenes agricultores y ganaderos en nuestra región. “El gobierno de Page tiene que copiar la política agropecuaria de Castilla y León, donde los jóvenes agricultores y ganaderos reciben hasta 100.000 euros en ayudas y aquí en Castilla-La Mancha el importe máximo a las que pueden optar se quede en 60.000 euros”.



Además el diputado por Guadalajara reclama que sean menos exigentes con los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esas ayudas y se fijen en cómo lo hace la Consejería de Agricultura y Ganadería en Castilla y León que depende de VOX. “En Castilla y León cumpliendo 3 requisitos se pueden optar a una ayuda de hasta 45.000 euros, mientras que en Castilla-La Mancha tan solo se puede acceder a una ayuda de 10.000 euros”.



El portavoz del VOX en las Cortes regionales ha recalcado que en el pleno del próximo jueves también solicitarán al gobierno que también eliminen los trámites burocráticos que tienen que salvar los jóvenes agricultores y ganaderos para solicitar esas ayudas. “Es inaceptable que un trabajador no pueda acceder a las ayudas para incorporarse al sector agropecuario porque los trámites burocráticos que deben superar son tremendamente complicados y engorrosos”.



Iván Sánchez insta al gobierno de Page a poner en marcha de manera urgente estas propuestas de VOX y afirma que con la actual política agropecuaria no está garantizado el relevo generacional en el campo de Castilla-La Mancha. “Con el aumento de costes en el campo, la única manera de rejuvenecer la mano de obra en el sector y garantizar el relevo generacional es aumentar las ayudas, eliminar la burocracia administrativa y no retrasarse, como está sucediendo ahora, en los pagos de la PAC”.