Iván Sánchez: “Pactan la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, la paguita a políticos cesados, el reparto de los jueces, la composición del Constitucional y la distribución de los menas. No se puede combatir el sanchismo pactando con Sánchez”

viernes 12 de julio de 2024 , 12:50h

El portavoz del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha valorado la decisión del partido liderado por Santiago Abascal de pasar a la oposición en las regiones en las que gobernaba con el PP.



Iván Sánchez se ha mostrado firme en el apoyo regional de VOX a la postura anunciada por Abascal, señalando que "nadie nos ha votado para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas". En línea con las declaraciones del presidente de VOX, el portavoz regional ha denunciado que "no se puede combatir el sanchismo con quien pacta con Sánchez” y ha reafirmado el compromiso de su partido con los principios y la palabra dada a sus votantes. "En VOX no tenemos ningún apego a los sillones sino a los principios. Entre los sillones y nuestras palabras, elegimos cumplir nuestra palabra. Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo y estamos convencidos de que nadie ha votado a VOX para que seamos aliados de quien tiene como socio preferente al PSOE de Pedro Sánchez".



Iván Sánchez ha anunciado que “en Castilla-La Mancha estamos en completa sintonía con la dirección nacional y en principio no afectará a otras administraciones como diputaciones o ayuntamientos, aunque habrá que ir viendo y analizando los acontecimientos”.



El portavoz ha enumerado los acuerdos negociados entre el PSOE y el PP, destacando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del Banco de España, la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, el reparto de menas y otros temas de relevancia como la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha o la “paguita” a cargos políticos cesados.