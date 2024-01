El PP carga contra Page al que califica de “tener la cara más dura que el hormigón por mentir y jugar con la salud de los castellanomanchegos”

Pide al Gobierno regional tomar medidas de manera inmediata, “empezando por reconocer el colapso de los centros sanitarios de CLM”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de enero de 2024 , 18:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha cargado contra Page al que califica de “tener la cara más dura que el hormigón por mentir y jugar con la salud de los castellanomanchegos”.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede de Toledo, donde Hernández ha considerado como “muy grave”, que la portavoz del Gobierno de Page declarase que no hay colapso sanitario en los centros sanitarios de la región mientras “los profesionales absolutamente frustrados y agotados ven como hay pacientes que esperan dos y tres días en un pasillo de urgencias para ser ingresados”.



“No sabemos si es porque le han ordenado mentir desde la consejería de sanidad de Page o es que sencillamente se ríe de la gente. Pero la imagen de ayer en el Hospital Universitario de Toledo era de absoluto desborde”, ha añadido.



Hernández ha remarcado que no van a tolerar que “el Gobierno regional mienta de este modo tan descarado a la ciudadanía”, porque valora que mentir es grave en política y “más hacerlo de en un tema tan sensible” como es la salud pública.



Asimismo, ha insistido en que la sanidad de la región “está colapsada”. “Y no lo digo yo, las denuncias llegan también de CSIF y de UGT”. Como ejemplo, el facultativo de Urgencias del HUT y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González Canomanuel, ha señalado que «la respuesta ante las incidencias debería ser mucho más rápida y ágil. Lo han hecho tarde y mal. Las plantas tendrían que haberse abierto mucho antes. No podemos estar siempre igual con una falta de previsión que provoca la saturación de este Servicio»



Por todo ello, Alejandra Hernández ha dicho que “Page es un peligro para nuestra salud” y se ha unido a esas denuncias que insisten en que faltan profesionales y medios materiales. “Todo ello porque García-Page y su consejero no saben gobernar, ni gestionar la sanidad de Castilla-La Mancha”



Desde el Partido Popular han querido resaltar el trabajo de los profesionales de nuestra sanidad pública “que son los que están luchando a diario para atender el máximo de pacientes” y han exigido una vez más, “reconocer la carrera profesional sanitaria, ya que son los únicos de toda España que no la tienen reconocida” además de establecer un plan para paliar las largas listas de espera.



En definitiva, la viceportavoz del Partido Popular ha pedido a Emiliano García-Page “tomar medidas de manera urgente”. “Es urgente que se ponga a gobernar ya que está poniendo en peligro la salud de los castellanomanchegos, aunque claro no sabemos si sigue de vacaciones aún. Es urgente que desarrollen los planes de contingencias para abordar este tipo de situaciones”, ha finalizado.